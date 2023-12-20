У Кропивницькому прогриміли вибухи під час ракетного удару

Наслідки ворожої атаки поки що невідомі

У ніч на 20 грудня близько 4-ї години у Кропивницькому прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

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Це сталося до оголошення повітряної тривоги в області. Звуки сирени тривоги завили за кілька хвилин після вибухів у місті.

Повітряні сили ЗСУ о 4:05 попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у Херсонській та Миколаївській області, а за декілька хвилин – і в Кіровоградській.

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Офіційно влада Кіровоградщина ще не повідомляла про наслідки вибухів.

Нагадаємо, у ніч на 20 грудня російські загарбники також завдали удару по Харкову.

Сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники, якими війська РФ атакували Київ ввечері 19 грудня. За попередніми даними оперативного зведення, у столиці без жертв та руйнувань.