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У Кропивницькому прогриміли вибухи під час ракетного удару

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Кропивницькому прогриміли вибухи під час ракетного удару
Уночі ворог застосував балістичне озброєння
фото ілюстративне

Наслідки ворожої атаки поки що невідомі

У ніч на 20 грудня близько 4-ї години у Кропивницькому прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Це сталося до оголошення повітряної тривоги в області. Звуки сирени тривоги завили за кілька хвилин після вибухів у місті.

У Кропивницькому прогриміли вибухи під час ракетного удару фото 1

Повітряні сили ЗСУ о 4:05 попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у Херсонській та Миколаївській області, а за декілька хвилин – і в Кіровоградській.

У Кропивницькому прогриміли вибухи під час ракетного удару фото 2

Офіційно влада Кіровоградщина ще не повідомляла про наслідки вибухів.

Нагадаємо, у ніч на 20 грудня російські загарбники також завдали удару по Харкову.

Сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники, якими війська РФ атакували Київ ввечері 19 грудня.  За попередніми даними оперативного зведення, у столиці без жертв та руйнувань.

Теги: вибух окупанти Кіровоградщина ракета

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