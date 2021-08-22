Російські окупанти минулої доби тричі зривали «тишу» в зоні ООС

На обстріли російських окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Бойових втрат за минулу та поточну добу серед українських захисників немає

Протягом минулої доби, 21 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Так, у напрямку Водяного, що біля Донецька, ворог застосовував міномети 120-го калібру.

Поблизу Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Новолуганського противник обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 22 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Бойових втрат за минулу та поточну добу серед підрозділів Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, упродовж минулої доби та станом на ранок 21 серпня в районі ООС порушень режиму припинення вогню з боку окупантів не було. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення ООС.

Як повідомлялося, на Донбасі 19 серпня в результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям. Зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.