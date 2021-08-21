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    Від початку доби окупанти двічі порушили режим тиші

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    Окупанти після добового затишшя знову порушують домовленості про припинення вогню - Від початку доби окупанти двічі порушили режим тиші
    Окупанти після добового затишшя знову порушують домовленості про припинення вогню
    Фото з відкритих джерел

    Бойовики на сході України відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру і РПГ. Втрат у лавах ЗСУ немає

    Пресслужба Об'єднаних сил повідомила про порушення режиму тиші з боку російських окупантів у Facebook.

    Як зазначається у зведенні, у напрямку Водяного, що біля Донецька, окупанти застосували міномети 120-го калібру, а поблизу Золотого-4 вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

    «Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – зазначили у пресслужбі.

    У штабі запевнили, що українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню.

    Як повідомлялося, російські бойовики в Донбасі продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки. Зокрема, окупанти тримають з порушення лінії відведення «Гради», «Гвоздики» і танки.

    Нагадаємо, на Донбасі 19 серпня в результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

    Як повідомлялося, до Дня Незалежності України військовослужбовці, які дістали поранення в районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, отримають грошові премії. Розмір залежить від ступеня тяжкості поранення і складатиме від 2,5 тис. до 10 тис. грн. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський підписав відповідний наказ.

    Теги: окупанти ЗСУ озброєння
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    Від початку доби окупанти двічі порушили режим тиші