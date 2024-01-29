Нідерланди виділять понад €100 млн на боєприпаси для України

Амстердам виділяє 87 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України

Виділені кошти підуть на озброєння України та її кібербезпеку

Нідерланди ухвалили рішення виділити 122 млн євро Україні на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку. Про це повідомляє пресслужба уряду Нідерландів.

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Зокрема, Амстердам виділяє 87 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України. Також Нідерланди перерахують 25 млн євро в Міжнародний фонд для України (IFU) для закупівлі озброєння.

Крім того, уряд Нідерландів виділить ще 10 млн євро на поліпшення кіберзахисту України.

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Допомога стала результатом консультацій Контактної групи з питань оборони України (UDCG), до якої входять 50 країн-партнерів. Вони допомагають Україні закуповувати обладнання та ресурси для захисту від Росії.

Нагадаємо, Нідерланди та Данія підготували до передачі збройним силам України два перших танки Leopard 2 A4.

Як повідомлялося, німецький збройовий концерн Rheinmetall побудує новий завод боєприпасів. Виготовлену продукцію планують надавати Україні.

До слова, триває 705-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення. Ворог завдав шість ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 64 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.