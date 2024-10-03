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Російські війська просунулися на Донбасі: карти ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Російські війська просунулися на Донбасі: карти ISW
Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Нововодяного
фото з відкритих джерел

Нові геолокаційні дані свідчать про те, що російські окупанти знову просуваються вперед, особливо на Луганському та Донецькому напрямках

Напруга на фронті зростає, російські війська активізували наступ на сході України. Особливо запеклі бої точаться на Луганщині та Донеччині, де ворог, користуючись перевагою в артилерії та живій силі, намагається прорвати оборону українських військ. Про це йдеться у звіті Інституті вивчення війни.

Луганський напрямок

На Луганщині епіцентром бойових дій залишається район Сватового та Кремінної. Російські війська, зосередивши тут значні сили, намагаються прорвати оборону ЗСУ та просунутися вглиб Луганської області. Їм вдалося досягти певного просування на північний захід від Нововодяного, що на південний захід від Сватового. Це може свідчити про наміри ворога розширити плацдарм на цьому напрямку та створити умови для подальшого наступу в бік Лимана та Слов'янська.

Українські військові чинять запеклий опір, завдаючи ворогу значних втрат. Однак, ситуація залишається складною, адже росіяни мають перевагу в артилерії та живій силі.

Російські війська просунулися на Донбасі: карти ISW фото 1

Донецький напрямок

На Донеччині найгарячішими точками є Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки. В районі Бахмута тривають важкі бої за контроль над містом. Російські війська намагаються оточити українські позиції та прорватися до Часів Яру.

На північ від Спірного також спостерігається просування російських військ. Вони намагаються розширити контрольовану територію та створити загрозу для українських підрозділів в районі Сіверська.

На півдні Донеччини ситуація для ЗСУ складна. Після захоплення Вугледару російські війська розвивають наступ в напрямку Павлівки та Богоявленки. Українські військові роблять все можливе, щоб зупинити ворога і не допустити прориву фронту.

Російські війська просунулися на Донбасі: карти ISW фото 2

Харківський напрямок

На Харківщині російські війська також активізувалися, намагаючись просунутися на північ та північний схід від Харкова. Однак на даний момент підтверджених змін на лінії фронту немає. Українські захисники мужньо відбивають атаки ворога і не дають йому можливості розвинути наступ.

Російські війська просунулися на Донбасі: карти ISW фото 3

Південний напрямок

На півдні України ситуація відносно стабільна. На Херсонщині наступальних операцій російських військ не зафіксовано. Українські військові продовжують утримувати позиції та контролювати правобережжя Дніпра.

Російські війська просунулися на Донбасі: карти ISW фото 4

Загалом, ситуація на фронті залишається напруженою. Російські війська мають певні успіхи на сході, але українські захисники продовжують чинити запеклий опір. 

Нагадаємо, карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2024 року.

Теги: окупанти військові Часів Яр ISW

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