Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2024 року

Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку

Російські загарбники вчора завдали по території України 51 авіаудар, скинувши 92 КАБи. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 508 дронів-камікадзе та здійснили понад 3355 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта боїв Фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом за минулу добу відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Важкі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог двічі атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку

Противник 14 разів проводив наступальні штурми у районах Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки. Українські захисники відбили десять атак, ще чотири – наразі тривають.

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Невського, Новосадового, Макіївки та Торського. На даний час точиться два бої.

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано три боєзіткнення поблизу Іванівського, Калинівки та Білої Гори, всі атаки відбито нашими захисниками.

На Торецькому напрямку

Росіяни 20 разів атакували сили оборони біля населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка. Більшість атак припала на Торецьк. Наші воїни зупинили 16 ворожих атак, чотири атаки – продовжуються

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 29 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Зелене Поле, Миролюбівка, Миколаївка, Крутий Яр, Красний Яр, Новогродівка, Селидове. Всі атаки ворога були відбиті.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 250 окупантів, 99 з них – безповоротно. Також знищено БТР, чотири гармати, одну станцію РЕБ та п’ять автомобілів. Крім цього, пошкоджено одну гармату та один МТЛБ противника.

На Курахівському напрямку

Також активний – 17 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Цукурине, Георгіївка, Курахове, Костянтинівка, Желанне Друге та Катеринівка. За уточненою інформацією, шість боїв – продовжуються.

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили наступальні дії неподалік Богоявленки. Під час трьох боєзіткнень зазнали невдачі, одне боєзіткнення досі продовжується.

На Оріхівському напрямку

Триває одна спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Кам’янського.

На Придніпровському напрямку

Російські загарбники наступальних дій не проводили.

На інших напрямках – без особливих змін.

Нагадаємо, триває 953-й день повномасштабної війни в Україні.