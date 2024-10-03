Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2024 року
На фронті відбулося 118 бойових зіткень
фото з відкритих джерел

Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку

Російські загарбники вчора завдали по території України 51 авіаудар, скинувши 92 КАБи. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 508 дронів-камікадзе та здійснили понад 3355 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта боїв
Карта боїв
Фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом за минулу добу відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Важкі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог двічі атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська та Тихого.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2024 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Противник 14 разів проводив наступальні штурми у районах Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки. Українські захисники відбили десять атак, ще чотири – наразі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2024 року фото 2

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Невського, Новосадового, Макіївки та Торського. На даний час точиться два бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2024 року фото 3

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано три боєзіткнення поблизу Іванівського, Калинівки та Білої Гори, всі атаки відбито нашими захисниками.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2024 року фото 4

На Торецькому напрямку

Росіяни 20 разів атакували сили оборони біля населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка. Більшість атак припала на Торецьк. Наші воїни зупинили 16 ворожих атак, чотири атаки – продовжуються

Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2024 року фото 5

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 29 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Зелене Поле, Миролюбівка, Миколаївка, Крутий Яр, Красний Яр, Новогродівка, Селидове. Всі атаки ворога були відбиті.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 250 окупантів, 99 з них – безповоротно. Також знищено БТР, чотири гармати, одну станцію РЕБ та п’ять автомобілів. Крім цього, пошкоджено одну гармату та один МТЛБ противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2024 року фото 6

На Курахівському напрямку

Також активний – 17 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Цукурине, Георгіївка, Курахове, Костянтинівка, Желанне Друге та Катеринівка. За уточненою інформацією, шість боїв – продовжуються.

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили наступальні дії неподалік Богоявленки. Під час трьох боєзіткнень зазнали невдачі, одне боєзіткнення досі продовжується.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2024 року фото 7

На Оріхівському напрямку

Триває одна спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Кам’янського.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2024 року фото 8

На Придніпровському напрямку 

Російські загарбники наступальних дій не проводили.

На інших напрямках – без особливих змін.

Нагадаємо, триває 953-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб Торецьк авіаудар росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія планує воювати і надалі
«Військові рейки». Кремль готується до вирішальних боїв?
26 вересня, 09:00
За інформацією тих, хто проходив фільтрацію, за літній період померло 13 осіб, як правило – це люди похилого віку
Росія посилила заходи з фільтрації українців в аеропорту «Шереметьєво»
9 вересня, 07:41
Пінчук зазначив, що заклики деяких західних політиків зважати на ризик ескалації війни з Росією у питанні виділення озброєнь – це успіх російської пропаганди
«Страшна, жорстока дилема». Мільярдер Пінчук звернувся до західних партнерів України
15 вересня, 09:14
На місці удару по Сумах працюють рятувальники
Обстріл Сум та Конотопа: головне за ніч
17 вересня, 07:31
Росіяни, ймовірно, стратили мечем українського полоненого
Ймовірна страта мечем українського полоненого: прокуратура розпочала розслідування
17 вересня, 11:17
Четверо рятувальники постраждали у Харкові
Росія вдарила КАБами по Харкову: є поранені
17 вересня, 16:02
На фронті відбулося 153 бойових зіткненнь
Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2024 року
18 вересня, 23:58
Програма «Національний кешбек» стимулює споживачів купувати товари, вироблені в Україні, та отримувати за це 10% повернення коштів за покупки
У програмі «Національний кешбек» узяла участь компанія, яка належить росіянину
25 вересня, 10:23
Триває 952-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 2 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:14

Події в Україні

Удар по Харкову: влада повідомила про наслідки (оновлено)
Удар по Харкову: влада повідомила про наслідки (оновлено)
Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 жовтня 2024 року
Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові
Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС
Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС
Удар РФ по поромному терміналу на Одещині: Зеленський звернувся до союзників
Удар РФ по поромному терміналу на Одещині: Зеленський звернувся до союзників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
38K
Серед підлітків у TikTok набирає популярності новий небезпечний тренд
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2024
5321
Вугледар окуповано: ISW оцінює наслідки
3011
Стан повітря у Києві: екологи назвали район, в якому досі показники якості не в нормі
2917
Берегова охорона США помітила російські та китайські кораблі біля Аляски

Новини

У Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку
Сьогодні, 00:56
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Виведення військ з Вугледару та допомога від USAID на $1 млрд. Головне за 2 жовтня
Вчора, 20:40
Ізраїль ударив по об’єктах «Хезболли» та обстріл Харківщини: головне за ніч
Вчора, 07:50
Сонячно та до 21°C тепла: прогноз погоди на 2 жовтня
Вчора, 05:00
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua