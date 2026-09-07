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Фінляндія завершила зведення 200-кілометрового паркану на кордоні з РФ (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Фінляндія завершила зведення 200-кілометрового паркану на кордоні з РФ (фото)
Міністр внутрішніх справ Марі Рантанен зазначила, що в майбутньому може виникнути необхідність розширити ділянки огорожі
фото: Ville Toijonen

Протяжність кордону Фінляндії з Росією становить 1 340 км

Сьогодні, 7 вересня, було офіційно завершено будівництво 200 кілометрів паркану вздовж східного кордону Фінляндії з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

Міністр внутрішніх справ Марі Рантанен зазначила, що в майбутньому може виникнути необхідність розширити ділянки огорожі.

Фінляндія завершила зведення 200-кілометрового паркану на кордоні з РФ (фото) фото 1
фото: Yle

«Я вважаю за доцільне, щоб у певний момент ми оцінили, чи є потреба в розширенні огорожі. Нам особливо потрібне фінансування з боку ЄС для східних держав-членів, щоб такі проєкти могли бути профінансовані», – сказала Рантанен.

Протяжність кордону Фінляндії з Росією становить 1 340 км – це найдовший спільний кордон між будь-якою країною-членом ЄС або НАТО та Росією.

Рантанен зауважила, що будівництво прикордонного паркану було необхідним, оскільки ситуація з безпекою в Європі суттєво змінилася після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, а також через застосування нею різних гібридних операцій впливу. «У цій ситуації кожна держава повинна дбати про власну безпеку та недоторканність своїх кордонів», – додала вона.

До слова, у фінському місті Куопіо завершилися масштабні навчання цивільної оборони Shelter 2026. У них взяли участь понад 2 тис. людей, зокрема волонтери, студенти, школярі та військовослужбовці.

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Теги: росія Фінляндія

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