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Російські загарбники повільно просуваються на одному із напрямків – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські загарбники повільно просуваються на одному із напрямків – британська розвідка
фото: Генштаб

Міноборони РФ заявило про захоплення села Новомихайлівка Донецької області 

Російські загарбники продовжують окуповувати  населені пункти на Донбасі. Темпи наступу повільно, але поступово зростають. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 22 квітня військове міністерство Росії заявило, що його сили захопили село Новомихайлівку, розташоване на південь від Мар'їнки і на північний схід від Вулгедару Донецької області.

«Новомихайлівка має обмежене військово-стратегічне значення, але вона знаходиться на шляху до інших населених пунктів, які розташовані по обидва боки річки Сухі Яли на півдні від Донецька», – йдеться у повідомленні.

Російські загарбники повільно просуваються на одному із напрямків – британська розвідка фото 1

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни зазначається, що можливість росіян здійснити наступ на на північний захід від Авдіївки стає малоймовірною, через прибуття допомоги США та інших країн Заходу на лінію фронту. 

Триває 790-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу Shahed.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

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Теги: британська розвідка війна Донеччина

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