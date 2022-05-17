Мати переможця «Євробачення» отримала в подарунок 600 кубів газу
Цифру обрали символічну – еквівалентну здобутим на пісенному конкурсі балам
Мама соліста гурту Kalush Orchestra, який переміг на «Євробаченні», отримала несподіваний презент. «Івано-Франківськгаз збут» вирішив подарувати Стефанії Псюк сертифікат на використання 631 м3 газу. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook. Цифру обрали символічну – еквівалентну здобутим на пісенному конкурсі балам. Сума на даний об’єм газу буде зарахована на особовий рахунок родини.
«Дякуємо за сина, його талант, який вразив світ! Нехай слова його пісень й надалі запалюють українські серця жагою до перемоги!», – ідеться у повідомленні компанії.
Також газовики подякували мамі Стефанії за те, що в цей непростий час відповідально ставиться до вчасних розрахунків за спожите блакитне паливо. «Адже вчасна сплата податків та комунальних платежів – це вагомий внесок кожного українця в посилення опору окупантам та наближення перемоги», – зауважили в компанії.
Як повідомлялося, П\переможець «Євробачення» Kalush Orchestra поїде в тур Європою, підтвердили представники українського гурту. Отримані кошти планують передати на потреби української армії.
Також потяг №43 сполученням Київ – Івано-Франківськ цьогоріч у розкладі називатиметься «Стефанія Експрес». Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей рейс піснею «Стефанія», з якою Україна перемогла на «Євробаченні 2022».
Раніше під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).
Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.