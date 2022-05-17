Мати переможця «Євробачення» отримала в подарунок 600 кубів газу

Цифру обрали символічну – еквівалентну здобутим на пісенному конкурсі балам

Мама соліста гурту Kalush Orchestra, який переміг на «Євробаченні», отримала несподіваний презент. «Івано-Франківськгаз збут» вирішив подарувати Стефанії Псюк сертифікат на використання 631 м3 газу. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook. Цифру обрали символічну – еквівалентну здобутим на пісенному конкурсі балам. Сума на даний об’єм газу буде зарахована на особовий рахунок родини.

газовики подякували мамі Стефанії за те, що відповідально ставиться до вчасних розрахунків за спожите блакитне паливо. Фото: Івано-Франківськгаз збут/Facebook

«Дякуємо за сина, його талант, який вразив світ! Нехай слова його пісень й надалі запалюють українські серця жагою до перемоги!», – ідеться у повідомленні компанії.

Також газовики подякували мамі Стефанії за те, що в цей непростий час відповідально ставиться до вчасних розрахунків за спожите блакитне паливо. «Адже вчасна сплата податків та комунальних платежів – це вагомий внесок кожного українця в посилення опору окупантам та наближення перемоги», – зауважили в компанії.

Як повідомлялося, П\переможець «Євробачення» Kalush Orchestra поїде в тур Європою, підтвердили представники українського гурту. Отримані кошти планують передати на потреби української армії.

Також потяг №43 сполученням Київ – Івано-Франківськ цьогоріч у розкладі називатиметься «Стефанія Експрес». Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей рейс піснею «Стефанія», з якою Україна перемогла на «Євробаченні 2022».

Раніше під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.