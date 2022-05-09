Росіяни обстріляли центр Слов'янська

Влада закликає людей не ігнорувати сигнали тривоги

Російські військові 9 травня завдали удару по центру Слов'янська. Влада просить не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Про «приліт» повідомив глава Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях. За його словами, таким чином росіяни привітали нас з Днем перемоги.

«Привітання» з 9 травня від «братів». Приліт у центральну частину Слов'янська», – написав Лях.

Ступінь ушкодження зараз з'ясовують. Про постраждалих поки нічого не говорять.

Влада закликає людей не ігнорувати сигнали тривоги. Крім того, Лях нагадав жителям Слов'янська, що суворо заборонено викладати в мережу відео та фото обстрілів. Це може лише допомогти ворогу.

За даними Міноборони, окупанти готуються до наступу в напрямку Сіверська, Слов'янська, Лисичанська та Авдіївки. Однак основні сили ворог зосереджує, щоб взяти Попасну та Рубіжне.

Тим часом оточення Путіна повідомило, коли вітатимуть українців з Днем перемоги. Помічник президента РФ Володимир Мединський впевнений, що його країна переможе в російсько-українській війні.



Нагадаємо, що у своїй промові більшість часу Путін говорив не про Другу світову війну, а про нинішню агресію проти України, виправдовуючись і прикриваючись «агресивними планами НАТО». Жодного успіху своєї окупаційної армії, навіть «звільнення Маріуполя», про яке йому доповів ще 21 квітня міністр оборони Сергій Шойгу, Путін не згадав.

Додамо, що президент США Джо Байден 9 травня підпише закон про ленд-ліз для України. Вже дуже скоро ЗСУ отримають багато зброї, щоб гнати окупантів геть.

Зазначимо, що навіть у РФ вже зрозуміли, що «Путіна чекає трибунал». Відоме російське ЗМІ нещадно розкритикувало Путіна.