Сирський назвав місто, до якого прориваються окупанти

Від початку цього тижня ворог здійснив на Костянтинівському напрямку 76 атак

Війська РФ намагаються закріпитися на околицях Костянтинівки, в місті проводять контрдиверсійні дії

Російські військові намагаються просочитися піхотою та закріпитися на околицях прифронтової Костянтинівки на Донеччині. У місті триває режим контрдиверсійних дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«У квітні активність російських окупаційних військ на цьому напрямку помітно зросла. Противник намагається проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. Так, від початку цього тижня ворог здійснив на Костянтинівському напрямку 76 атак, (станом на 01.05.26)», – зазначив Сирський.

