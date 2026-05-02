Сирський назвав місто, до якого прориваються окупанти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Від початку цього тижня ворог здійснив на Костянтинівському напрямку 76 атак
Війська РФ намагаються закріпитися на околицях Костянтинівки, в місті проводять контрдиверсійні дії

Російські військові намагаються просочитися піхотою та закріпитися на околицях прифронтової Костянтинівки на Донеччині. У місті триває режим контрдиверсійних дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«У квітні активність російських окупаційних військ на цьому напрямку помітно зросла. Противник намагається проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. Так, від початку цього тижня ворог здійснив на Костянтинівському напрямку 76 атак, (станом на 01.05.26)», – зазначив Сирський.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передовій.

Нагадаємо, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Ірина Фріз проаналізувала ефективність чинного мобілізаційного законодавства та окреслила вимоги до нових ініціатив уряду. На її думку, у новому мобілізаційному законі мають міститись відповіді на питання термінів служби, ротації та збільшення грошового забезпечення.

