Гранатометник з Києва поліг у боях на Луганщині. Згадаймо Андрія Юру

Після поранення у Бахмуті Андрій Юра повернувся до бойових дій, цього разу – на Луганський напрямок

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Юру.

Захисник Андрій Юра загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Стельмахівка Сватівського району Луганської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника Оболонського району столиці Кирила Фесика.

Андрій Юра народився 16 жовтня 1987 року у Києві. Навчався у школі №128, після школи вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де здобув ступінь бакалавра.

27 квітня 2023 року був призваний на військову службу. Проходив службу на посаді помічника гранатометника 1 відділення 2 взводу оперативного призначення 16 роти оперативного призначення (на бронетранспортерах) у складі військової частини 3018, що входить до четвертої бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука.

27 квітня 2023 року Андрій Юра був призваний на військову службу фото: Кирило Фесик/Facebook

Після навчання одразу вирушив на Бахмутський напрямок, де зарекомендував себе як відважний і відповідальний боєць. Під час бойових дій отримав поранення від ворожої артилерійської міни, був евакуйований і пройшов курс лікування та реабілітації. Відновившись, Андрій добровільно повернувся до бойових дій, цього разу – на Луганський напрямок.

29 вересня 2024 року під час ворожого штурму, стримуючи атаку разом з побратимами, Андрій загинув від кулеметної черги під час відступу з позицій.

Оболонь прощається із захисником України Андрієм Юрою фото: Кирило Фесик/Facebook

За словами рідних, Андрій був людиною, яка ніколи не боялась труднощів, завжди вдосконалювався у військовій справі, підтримував побратимів, був прикладом мужності та сили духу. Побратими пишаються тим, що мали честь служити поруч з ним.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.