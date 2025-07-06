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Гранатометник з Києва поліг у боях на Луганщині. Згадаймо Андрія Юру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Гранатометник з Києва поліг у боях на Луганщині. Згадаймо Андрія Юру
27 квітня 2023 року Андрій Юра був призваний на військову службу
колаж: glavcom.ua

Після поранення у Бахмуті Андрій Юра повернувся до бойових дій, цього разу – на Луганський напрямок

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Юру. 

Захисник Андрій Юра загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Стельмахівка Сватівського району Луганської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника Оболонського району столиці Кирила Фесика

Андрій Юра народився 16 жовтня 1987 року у Києві. Навчався у школі №128, після школи вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де здобув ступінь бакалавра.

27 квітня 2023 року був призваний на військову службу. Проходив службу на посаді помічника гранатометника 1 відділення 2 взводу оперативного призначення 16 роти оперативного призначення (на бронетранспортерах) у складі військової частини 3018, що входить до четвертої бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука.

27 квітня 2023 року Андрій Юра був призваний на військову службу
27 квітня 2023 року Андрій Юра був призваний на військову службу
фото: Кирило Фесик/Facebook

Після навчання одразу вирушив на Бахмутський напрямок, де зарекомендував себе як відважний і відповідальний боєць. Під час бойових дій отримав поранення від ворожої артилерійської міни, був евакуйований і пройшов курс лікування та реабілітації. Відновившись, Андрій добровільно повернувся до бойових дій, цього разу – на Луганський напрямок.

29 вересня 2024 року під час ворожого штурму, стримуючи атаку разом з побратимами, Андрій загинув від кулеметної черги під час відступу з позицій.

Оболонь прощається із захисником України Андрієм Юрою
Оболонь прощається із захисником України Андрієм Юрою
фото: Кирило Фесик/Facebook

За словами рідних, Андрій був людиною, яка ніколи не боялась труднощів, завжди вдосконалювався у військовій справі, підтримував побратимів, був прикладом мужності та сили духу. Побратими пишаються тим, що мали честь служити поруч з ним.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання українці війна пам'ять

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