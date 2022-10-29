Розвідка повідомила, де перебувають найбоєздатніші підрозділи армії РФ

Угруповування російських військ на південному напрямку нараховує близько 40 тис. осіб

На Херсонському напрямку окупанти розмістили найбільш підготовлених та найбоєздатніших військових. За попередніми оцінками, угруповування російських військ на південному напрямку нараховує близько 40 тис. осіб. Про повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю The Drive.

За його словами, у районі Херсона перебувають підрозділи російські повітряно-десантні війська, сили спеціального призначення та морська піхота. Вони є найбоєздатнішими підрозділами російської армії. Їх також посилюють мобілізованими.

Буданов зазначив, що ці війська також дислокуються і на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. «Бойова складова, тобто підрозділи, які можуть становити будь-яку небезпеку для нас – це приблизно 40 тисяч. Херсон знаходиться в середині цього угруповання. Це війська в Херсоні, в районах західного берега Дніпра, а також війська, які дислокуються на східному березі», – пояснив Буданов.

Нагадаємо, за повідомлення британської розвідки, російські окупанти змушують жителів Херсону виїжджати з міста, а також вивозять реліквії та пам'ятники. Це може свідчити про наміри російських військ прискорити вихід з регіону.

Як повідомлялося, триває так звана евакуація з тимчасово окупованої території Херсонської області. У населеному пункті Качкарівка окупанти дали мешканцям населеного пункту два дні на виселення з домівок та евакуацію. На маршрутах «евакуації» до тимчасово окупованого Криму встановили додаткові блокпости, де організували ретельний догляд та перевірки цивільного населення.

Російські окупанти намагаються перетворити Херсонську область на зону відчуження, демонтуючи всю систему охорони здоров'я, заявив президент Володимир Зеленський.