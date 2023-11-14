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Вибухи на Хмельниччині, суд обрав запобіжний захід Дубінському: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи на Хмельниччині, суд обрав запобіжний захід Дубінському: головне за ніч
Суд вирішив обрати запобіжний захід Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою
фото з відкритих джерел

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для народного депутата Олександра Дубінського

У ніч проти 14 листопада у Хмельницькій області пролунали вибухи. Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді.  «Главком» зібрав головні новини ночі проти 14 листопада, щоб ви були в курсі головних подій.

Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському

13 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня. Про це повідомляє «Суспільне».

Майже о третій годині ночі Дубінський у своєму телегрвам каналі повідомив, що йому обрали запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб. До 12 січня 2024 року.

«Новий рік у СІЗО», – написав нардеп.

Вибухи на Хмельниччині

У ніч проти 14 листопада у Хмельницькій області пролунали вибухи. Зокрема, йшлося про вибухи у Старконі. Про це повідомляють моніторингові канали.

Пізніше перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін заявив, що у Хмельницькій області під час повітряної тривоги працювали сили ППО. 

Інформації про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило. 

Міноборони відреагувало на чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ

Військове та політичне керівництво України не має наміру звільняти трьох командувачів Збройних сил, як про це писали ЗМІ. Про це повідомляє Міністерство оборони України у Facebook.

У відомстві підкреслили, що вони утримуються від коментарів щодо чуток чи непідтвердженої інформації.

Наразі всі командувачі продовжують працювати у звичайному режимі, а будь-яке рішення обговорюється з Генеральним штабом Збройних сил України.

«Інформація, опублікована низкою ЗМІ - не відповідає дійсності. Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни», – зазначили у Міноборони.

Безпека США буде під загрозою, якщо Конгрес не схвалить допомогу Україні

Конгрес Сполучених Штатів ухвалити запит Байдена, який охоплює допомогу Україні та Ізраїлю якомога швидше, оскільки це безпосередньо впливає на національні інтереси США. Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає «Укрінформ».

За словами Саллівана, уряд активно працює з республіканцями і демократами в обох палатах американського Конгресу, щоби забезпечити підтримку цієї ініціативи.

Коментуючи ситуацію з підтримкою України, він наголосив, що без затвердження нового масштабного пакету в Конгресі можливості США зменшуються з кожним тижнем.

«Це вже впливає на нашу здатність дати Україні все, що їй потрібно. І цей ефект з часом лише посилюватиметься»,- сказав Салліван.

Біля будинку онучки Байдена сталася стрілянина

Агенти секретної служби, які захищали онуку президента Джо Байдена, відкрили вогонь після того, як троє людей спробували увірватися в автомобіль спецагентів. Про це повідомив представник правоохоронних органів США, передає Associated Press.

За інформацією чиновника, агенти, відповідальні за захист Наомі Байден, перебували з нею в районі Джорджтауна пізно ввечері в неділю.

Вони побачили, як троє людей розбили вікно припаркованого і незайнятого позашляховика. Чиновник не зміг публічно обговорювати деталі розслідування.

Один з агентів відкрив вогонь, але ніхто не постраждав. Свідки відзначили, що троє людей втекли на червоній машині, і Секретна служба повідомила, що вони відправили повідомлення місцевій поліції для пошуку цього транспортного засобу.

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Теги: Міноборони чиновник автомобіль розслідування радник звільнення

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