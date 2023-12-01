Справу ексглави «Нафтогазу» Коболєва передано до суду

Експосадовцю продовжили строк дії обовʼязків у межах запобіжного заходу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Йому продовжили строк дії обовʼязків у межах запобіжного заходу. Про це повідомила пресслужба САП.

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29 листопада прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував справу Коболєва до суду за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем.

Наступного дня Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обовʼязків, покладених на обвинуваченого у звʼязку із застосуванням застави.

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Коболєв повинен:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду;

не залишати межі України без дозволу детективів, прокурорів та суду;

повідомляти детективу, прокурору чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон.

Як повідомлялося, слідчі Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Слідчої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Нагадаємо, 25 вересня поточного року ВАКС зменшив розмір застави колишньому голові правління Нафтогазу Андрію Коболєву з 229 мільйонів гривень до 107 млн грн.