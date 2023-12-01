Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Справу ексглави «Нафтогазу» Коболєва передано до суду

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Справу ексглави «Нафтогазу» Коболєва передано до суду
Колишній голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв
фото: Reuters

Експосадовцю продовжили строк дії обовʼязків у межах запобіжного заходу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Йому продовжили строк дії обовʼязків у межах запобіжного заходу. Про це повідомила пресслужба САП.

29 листопада прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував справу Коболєва до суду за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем.

Наступного дня Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обовʼязків, покладених на обвинуваченого у звʼязку із застосуванням застави.

Коболєв повинен:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду;
  • не залишати межі України без дозволу детективів, прокурорів та суду;
  • повідомляти детективу, прокурору чи суд про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон.

Як повідомлялося, слідчі Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Слідчої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Нагадаємо, 25 вересня поточного року ВАКС зменшив розмір застави колишньому голові правління Нафтогазу Андрію Коболєву з 229 мільйонів гривень до 107 млн грн.

Читайте також: Справа про космічну премію Коболєва. Антикорупційний суд зганьбив співробітників НАБУ
Теги: прокуратура Нафтогаз України слідство розслідування Антикорупційний суд Андрій Коболєв

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В жовтні 2023 року Вищий антикорупційний суд закрив справу «Роттердам+»
Шабунін визнав, що справа «Роттердам+» остаточно програна НАБУ
29 листопада, 18:00
За відторонений заступником очільника Нацполіції Тишлеком зберігаються всі види грошового забезпечення, крім премії
Відсторонений заступник глави Нацполіції Тишлек, у дружини якого паспорт РФ, продовжує отримувати зарплату
20 листопада, 10:30
Місцеві мешканці Таїланду стріляли із рогаток по автобусах із туристами
Громадяни Таїланду обстріляли автобус з росіянами з рогатки
18 листопада, 17:17
Компанія в руках держави ризикує зануритися в хаос
Річниця націоналізації «Укрнафти»: скандали, корупція та глибока криза при новому топменеджменті
9 листопада, 18:51
Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта був звільнений президентом країни
Політична ротація у Португалії: прем'єр-міністр йде у відставку через корупцію
9 листопада, 10:39
Командира 128-ї бригади відсторонено від посади на час розслідування – Зеленський
Командира 128-ї бригади відсторонено від посади на час розслідування – Зеленський
6 листопада, 21:50
Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих воїнів
«Трагедія, якої можна було уникнути»: Зеленський відреагував на загибель воїнів 128-ї бригади
5 листопада, 18:12
Арестович останнім часом активно критикує владу
Данілов заявив, що Арестовичем займається СБУ
3 листопада, 10:15
За експертизу судовому експерту пообіцяли безплатний ремонт автомобіля на базі ремонтних майстерень «Київмедспецтрансу»
Судовий експерт підробив експертизу для «Київмедспецтрансу» за ремонт авто
2 листопада, 02:47

Події в Україні

Скільки цивільних українців вбили росіяни за 2023 рік: цифри МВС
Скільки цивільних українців вбили росіяни за 2023 рік: цифри МВС
Окупанти продають квартири в Маріуполі: яка ціна
Окупанти продають квартири в Маріуполі: яка ціна
Росія вдруге за день атакувала Торецьк: є загиблий
Росія вдруге за день атакувала Торецьк: є загиблий
Обшуки у Почаївській лаврі та демобілізація військових. Головне за 30 листопада
Обшуки у Почаївській лаврі та демобілізація військових. Головне за 30 листопада
США перенесли передачу Україні реактивних бомб – Reuters
США перенесли передачу Україні реактивних бомб – Reuters
Ворог штурмував позиції ЗСУ на шістьох напрямках: результати боїв
Ворог штурмував позиції ЗСУ на шістьох напрямках: результати боїв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Демобілізація військових через півтора року після призову: зареєстровано законопроєкт
19K
Українські біженці почали частіше обирати одну країну
16K
У Росії підірвано стратегічну залізницю, яка веде до Китаю
9483
Одна із областей посилює перевірку всіх військовозобов'язаних
9086
Конструктивна відповідь на питання Мар'яни Безуглої
8043
1 грудня у Києві буде відкрито міст, який будують 30 років: ним курсуватиме новий автобус

Новини

1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Вчора, 15:34
Порошенко летить у Вашингтон
Вчора, 12:15
За добу сталося понад 100 боїв: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:42
Вибухи в українських містах, атака на склад БпЛА в Брянську: головне за ніч
Вчора, 06:56
Майже без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 30 листопада
Вчора, 04:15

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua