Розвідники показали, як знищили російський комплекс РЕБ «Поле-21» (відео)
Бійці застосували безпілотник
Українські розвідники знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21» безпілотником. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.
Як зазначають розвідники, асоби радіоелектронної боротьби на війні мають стратегічно важливе значення.
Так, нещодавно бійці ГУР безпілотником уразили скупчення телекомунікаційних антен окупантів та знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21».
Триває 543-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.
Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 - по зенітно-ракетному комплексу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 пункти управління та 3 засоби протиповітряної оборони противника.
Коментарі — 0