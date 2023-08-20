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Розвідники показали, як знищили російський комплекс РЕБ «Поле-21» (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідники показали, як знищили російський комплекс РЕБ «Поле-21» (відео)
фото скріншот відео

Бійці застосували безпілотник

Українські розвідники знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21» безпілотником. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Як зазначають розвідники, асоби радіоелектронної боротьби на війні мають стратегічно важливе значення.

Так, нещодавно бійці ГУР безпілотником уразили скупчення телекомунікаційних антен окупантів та знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21».

Триває 543-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 - по зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 пункти управління та 3 засоби протиповітряної оборони противника.

Теги: Міноборони Telegram озброєння відео

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