Розвідники показали одне з останніх фото ліквідованого Киви

Зрадник відпочивав в елітному російському ресторані «Пушкін»

Зрадника України Іллю Киву ліквідували 6 грудня. Його знайшли мертвим на території паркової зони готелю «Величъ Country Club». У мережі також опублікували одні з останніх світлин зрадника. Знімок оприлюднив блогер Сергій Іванов. Він заявив, що ці світлини йому надали джерела у Головному управлінні розвідки.

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За словами Іванова, перед ліквідацією зрадник Кива відпочивав в елітному російському ресторані «Пушкін». Цей заклад розташований у московському «Державному універсальному магазині» (російською ГУМ, – ред.).

До речі, дуже символічно для інших апологетів Пушкіна та любителів розкішного життя за російські гроші.

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«Організована ГУР «фотосесія» тривала понад три місяці, мої джерела кажуть, що цікавих матеріалів дуже багато. І не лише про Киву», – зазначив блогер.

Джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони підтвердили «24 Каналу» автентичність фотографій. У відомстві додали, що це дійсно одні з останніх прижиттєвих знімків зрадника.

Нагадаємо, що тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Іллі Киви було виявлено у середу, 6 грудня, на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії.

Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви – справа рук української Служби безпеки. Також Головне управління розвідки Міноборони підтверджує ліквідацію Киви, сказав представник ГУР Андрій Юсов. Як розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини», «доля Іллі Киви чекає кожного зрадника України». «Так, можемо підтвердити, що Кива – всьо, і така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – сказав Юсов.

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Також у мережі з'явилося перше відео з місця ліквідації зрадника України, екснардепа Іллі Киви. Слідчий комітет РФ підтвердив смерть екснардепа-зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви. Наразі проводять огляд місця події, вживають заходів для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вбивства, дано доручення оперативним службам, відпрацьовують усі можливі версії події.