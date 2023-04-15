У Казані палає вогонь поблизу танкового полігону – ЗМІ

У Казані повідомляють про стовп диму через можливий вибух біля танкового полігону

Місцеві жителі повідомляють, що чули вибух

Російські медіа повідомляють про пожежу поблизу танкового полігону у Казані. Повідомляють, що жителі чули вибух, а потім над містом було видно чорний стовп диму.

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Російське МНС заявило, що їм не надходило ніяких повідомлень про вибухи та пожежу.

На противагу, місцеві жителі у телеграм-каналах пишуть, що чули вибух десь неподалік від танкового полігону. Деякі з них заявляють, що чули два вибухи з тривалою перервою між ними.

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Стовп диму, за даними місцевих, було видно з населених пунктів поблизу Казані.

Нагадаємо, що сьогодні «бавовна» сталася у Маріуполі. Радник мера міста повідомив про два потужних вибухи, а пізніше опублікував відео з підписом: «В окупантів таки пригоріло напередодні свят. Невдало змішали фарбу для яєць?».

До слова, триває 416-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога.