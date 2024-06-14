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Правоохоронці затримали крота у Хмельницькій міськраді: мер міста прокоментував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Правоохоронці затримали крота у Хмельницькій міськраді: мер міста прокоментував
Симчишин уточнив, що велика частина інформації, яку зливав Бітюков, була пов’язана із військовими
фото: khm.gov.ua

Тепер всіх тих, хто має доступ до баз даних у міськраді будуть попросити пройти поліграф із СБУ

Мер Хмельницького Олександр Симчишин прокоментував затримання начальника відділу програмного забезпечення – Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міськради Руслана Бітюкова, якого підозрюють у роботі на ворога.  Симчишин уточнив, що Служба безпеки давно стежила за російським агентом.

«Ми добре розуміємо, що може бути багато агентів, кротів у будь-якиї структурах і допускаємо, що вони і далі є в Хмельницькій міській раді. …Цього персонажа ми підсвітили трошечки раніше. Він деколи говорив такі речі, які викликали певні сумніви і служба безпеки по ньому працювала. СБУ спрацювала якісно, затримала на гарячому. Триває слідство», – наголосив міський голова.

Він також уточнив, що велика частина інформації, яку зливав Бітюков, була пов’язана із військовими, він пробував знайти, де дрони збираються. «Усі мої сторінки моніторилися і скидалося туди, куди й інших людей. Це така агентурна робота. Тому мені дуже хотілося, щоб ця істота отримала по заслугам…Ми розуміємо, що міська рада – це той об'єкт, за яким стежать, особливо, якщо врахувати, скільки ми всього робимо для сил оборони. У даному випадку проблема в тому, що людина мала доступ до особливої інформації», – додав мер Хмельницького.

Він також уточнив,  що тепер всіх тих, хто має доступ до баз даних у міськраді будуть попросити пройти поліграф із СБУ. «І якщо люди відмовляться пройти з ними тоді будуть працювати в інший спосіб», – наголосив Симчищин.

Нагадаємо, правоохоронці затримали керівника одного з відділів Хмельницької міськради за підозрою у співпраці із ФСБ. Чиновника затримали на гарячому, коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору. 

Як повідомляється, за вказівкою окупантів чиновник збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону.

За даними «Главкома» йдеться про начальник відділу програмного забезпечення – Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міськради Руслана Бітюкова.

Теги: зрада СБУ Хмельницкий

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