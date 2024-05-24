Спільниця Путіна Валентина Матвієнко отримала підозру від СБУ

СБУ: Матвієнко координує поширення кремлівського режиму на тимчасово окупованих територіях України під виглядом їхньої інтеграції в «законодавче поле» Росії

Фігурантка входить до найближчого кола соратників Путіна та санкціонувала повномасштабне вторгнення РФ

Служба безпеки задокументувала нові злочини з боку Валентини Матвієнко – голови Ради федерації федеральних зборів РФ, яка сприяє російській війні проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією слідства, Матвієнко санкціонувала повномасштабне вторгнення РФ. Для цього вона підписала рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ країни-агресора на територію України.

«Крім того, посадовиця погодила ратифікацію угод щодо «приєднання» тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу РФ. Наразі встановлено, що Матвієнко координує поширення кремлівського режиму на цих територіях України під виглядом їхньої інтеграції в «законодавче поле» Росії», – йдеться у повідомленні СБУ.

фото: СБУ

Також Матвієнко продовжує публічно поширювати фейки про Сили оборони нашої держави та ситуацію на фронті. У ході численних виступів в етерах російських пропагандистських телеканалів, посадовиця заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її повного захоплення, зауважують правоохоронці.

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Матвієнко про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Оскільки зловмисниця перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Як відомо, Матвієнко народилася в Україні, в місті Шепетівка на Хмельниччині і навчалася в Черкасах. Напередодні повтомасштабного вторгнення РФ Валентина Матвієнко знайшла новий привід для російської агресії: мовляв, Росія не залишить «своїх громадян» у «ДНР» та «ЛНР».

Нагадаємо, спікерка Ради Федерації країни-терористки Валентина Матвієнко приїхала на засідання восьмого саміту глав парламентів G20 в Індонезії і запропонувала переговори делегації України.