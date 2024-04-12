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Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети (відео)
Перед заявою міноборони РФ жителі Астрахані та Волгограда оприлюднили сліди ракети у небі
фото скріншот відео

Ракета була запущена з полігону Капустін Яр 

Росія успішно провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети з полігону Капустин Яр. Про це заявила пресслужба міністерства оборони країни-агресорки.

«12 квітня 2024 року з четвертого державного центрального міжвидового полігону Капустін Яр в Астраханській області бойовим розрахунком Ракетних військ стратегічного призначення здійснено успішний пуск міжконтинентальної балістичної ракети рухомого ґрунтового ракетного комплексу», – йдеться у повідомленні.

За даними міноборони РФ, даний пуск проводився в рамках випробувань перспективних ракетних комплексів, а також підтвердження стабільності ракет, що перебувають на озброєнні.

«Отримані результати підтверджують високу надійність російських ракет із забезпечення стратегічної безпеки російської федерації. Завдання пуску виконано у повному обсязі», – зазначено у повідомленні.

Перед заявою міноборони РФ жителі Астрахані та Волгограда оприлюднили сліди ракети у небі. Telegram-канали припускали, що це випробувальний запуск міжконтинентальної ракети.

Раніше повідомлялося, що «Роскосмос» врешті-решт запустив свою ракету-носій «Ангара-А5» з космодрому «Східний». Щоправда, вдалося це лише з третьої спроби. «Ангара-А5» мала стартувати 9 квітня, але запуск скасували за дві хвилини до запуску через технічний збій. Старт у середу знову скасували – за 10 секунд до призначеного часу. Третя спроба відбулася сьогодні, 11 квітня о 12 годині. Зазначається, що це перша важка ракета, розроблена та створена після розпаду СРСР. 

Теги: балістичні ракети росія

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