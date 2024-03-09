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Кислиця пояснив, чому РФ обрала Одесу однією з головних цілей для авіаударів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Кислиця пояснив, чому РФ обрала Одесу однією з головних цілей для авіаударів
Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки прокоментував удари по Одесі
фото: Сергій Кислиця/Facebook

Росіяни запускають ракети, намагаючись залякати Україну та торговельних партнерів

Обравши Одесу однією з головних цілей для авіаударів, росіяни намагаються зірвати функціонування морського коридору, створеного Військово-морськими силами України після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Про це заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки.

«Спроби Росії шантажувати міжнародну спільноту виходом із зернової угоди провалилися. Україна попри війну, запустила морський коридор і продовжує посилювати його ефективність», – зазначив Кислиця.

За його словами, з серпня 2023 року з портів «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ» було експортовано майже 30 млн тонн вантажів до 42 країн світу. З них лише в лютому понад 8 млн тонн. 80% відвантажень становить аграрна продукція.

Постійний представник при ООН зазначив, що фактично експорт з українських чорноморських портів досяг рівня, який можна порівняти з тим, що був до повномасштабного вторгнення.

«Російський Чорноморський флот, чисельність якого постійно скорочується, більше не наважується з'являтися в північно-західній частині Чорного моря, не кажучи вже про його здатність блокувати українські порти», – сказав Сергій Кислиця.

Тож, за словами постпреда, все, що залишається Росії, – це запускати ракети, намагаючись залякати Україну та наших торговельних партнерів. Кислиця також наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони портів.

Нагадаємо, вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року склав 8 млн тонн, з яких 5,2 – продукція українських аграріїв. Це рекордні показники експорту не лише українським морським коридором, а і за весь час повномасштабної війни. 

Як повідомлялося, 6 березня росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Унаслідок ракетного удару по портовій інфраструктурі загинули п'ятеро осіб, ще декількох людей поранено

Як стало відомо, окупанти вдарили балістикою по місту під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Ракета вдарила за 300-400 м від місця перебування лідерів.

Теги: Сергій Кислиця Одеса окупанти

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