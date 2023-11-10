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Військам РФ буде важко перекинути підкріплення до Херсонщини. ISW назвав причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Військам РФ буде важко перекинути підкріплення до Херсонщини. ISW назвав причину
фото з відкритих джерел

Російське командування, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами під час перекидання підкріплення з інших ділянок фронту

Ймовірно, російському військовому командуванню буде складно перекинути боєздатні підкріплення для реагування на українські операції, що продовжуються, на лівому березі Херсонської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

За думкою аналітиків, це пов'язано з недостатністю готових до бою підрозділів та потребою одночасно вести оборонні операції у Запорізькій області.

За даними російських блогерів, українські сили 9 листопада встановили контроль над новими позиціями у Кринках (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро) та провели штурми російських позицій.

Повідомляється. що Збройні сили України також атакували Піщанівку (віддалена на 13 км на схід від Херсона та на 3 км від річки Дніпро) та Підстепове (розташоване на відстані 17 км на схід від Херсона та на 4 км від річки Дніпро) і намагаються захопити позиції між Підстеповим та Козачими Таборами (що знаходиться на відстані 23 км на північний схід від Херсона та на 2 км від річки Дніпро).

Аналітики вважають, що російське командування, швидше за все, зіткнеться зі значними труднощами під час перекидання частин з інших ділянок фронту. Передислокація значних частин 7-ї дивізії ВДВ чи інших з'єднань та частин ВДВ із Запорізької області, ймовірно, призведе до зриву російських оборонних операцій. Будь-яка потенційна передислокація російських сил на Херсонський напрямок, швидше за все, погіршить здатність Росії підтримувати інші операції на фронті.

Раніше повідомлялося, що українські війська встановили постійний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського дорожнього мосту на північ від Олешок. 

Українські війська перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка (53 км на північний схід від міста Херсона) щонайменше у двох районах.

Теги: окупанти ЗСУ Дніпро

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