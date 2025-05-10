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Шпигунський скандал триває: у Будапешті затримано українського ексдипломата

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Шпигунський скандал триває: у Будапешті затримано українського ексдипломата
У Будапешті затримали українського ексдипломата
фото: скріншот із відео

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав затримання «полюванням на відьом»

У центрі Будапешта затримали колишнього українського дипломата. Його звинуватили у шпигунстві та депортували з країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на угорський уряд.

Угорська влада стверджує, що діяльність ексдипломата начебто «значною мірою загрожувала суверенітету країни».

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Національне управління поліції у справах іноземців вислало чоловіка з країни та заборонило йому в’їзд.

«Затриманий чоловік раніше виконував свою роботу під дипломатичним прикриттям, однак сьогодні його офіційний статус припинено», – повідомили в уряді.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав затримання «полюванням на відьом, коли закінчуються аргументи», та закликав уряд Угорщини покласти край «безглуздій антиукраїнській істерії».

Нагадаємо, 9 травня Служба безпеки повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду українській державі.

За даними слідства, завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Одним з агентів є 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували та перевели у «режим очікування» ще у 2021 році. У вересні 2024 року зловмисник отримав завдання вивчити настрої місцевого населення. Ще однією агенткою виявилася колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. 

Шевченківський суд Києва вже обрав запобіжний захід підозрюваним у шпигунській діяльності на користь Угорщини: тримання під вартою на 60 діб, починаючи з 8 травня.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на викриття мережі. Сійярто звинуватив Україну в антиугорській пропаганді. Водночас він зазначив, що Будапешт поки не отримував офіційної інформації щодо викриття угорських агентів на Закарпатті.

Опісля Угорщина видворила двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. 

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