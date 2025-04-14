Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС планує направити в Україну військових радників. Угорщина лютує – медіа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
ЄС планує направити в Україну військових радників. Угорщина лютує – медіа
Сіярто: «Для нас це червона лінія»
фото з відкритих джерел

Сіярто наголосив, що ЄС може направити в Україну військових радників для тренування українських військових, і що Угорщина виступає проти

Європейський Союз розглядає можливість направлення в Україну військових радників, які б працювали у рамках місії тренування українських військових. Як передає «Главком», про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах в Люксембурзі 14 квітня, повідомляє «Європейська правда».

Сіярто наголосив, що ЄС може направити в Україну військових радників для тренування українських військових, і що Угорщина виступає проти цього.

«Вони (ЄС – ред.) хочуть відправити до Києва військових радників – у рамках місії, яка була раніше створена для підготовки українських солдатів», – повідомив Сіярто.

Посадовець нагадав, що Угорщина залишилася осторонь цієї місії, але у неї була основна умова – що така місія може діяти тільки за межами України.

Військові інструктори ЄС не повинні проводити тренувальні програми для українських солдатів на території України, «оскільки це тягне за собою серйозний ризик ескалації війни», наголосив Сіярто.

«Для нас це червона лінія», – додав він.

Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС також згадувала про тренувальну місію, але без конкретики.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорювалися важливі аспекти розвитку армії та міжнародної співпраці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Зеленського.

Зеленський повідомив про підготовку основи для безпекового контингенту за участі міжнародних партнерів. Цей контингент має забезпечити підтримку миру після завершення війни. Президент наголосив, що цього тижня заплановані зустрічі, присвячені саме цьому питанню.

До слова, введення європейського контингенту в Україну можливе після досягнення режиму припинення вогню або після мирної угоди. Про це сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Читайте також:

Теги: Угорщина військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нова зброя може засліплювати російські дрони, крилаті ракети, вертольоти й літаки
Україна вперше показала новітню лазерну зброю «Тризуб»
Вчора, 16:58
Повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям, які за гроші перевелися до тилових частин
За $8 тис. переводив військових у тил. Ексвисокопосадовець ЗСУ отримав підозру
1 квiтня, 11:28
Акція родичів військовополонених, які утримують в Чечні. Київ, 27 березня 2025 року
Родичі полонених, які утримуються в Чечні, вийшли з мітингом до Ради (фото)
27 березня, 13:50
Прощання із захисником України у Кам'янецькій територіальній громаді
Уряд затвердив перелік заходів для організації поховань полеглих захисників
26 березня, 09:54
Президент заявив, що усі ефективні підрозділи в Силах оборони мають отримати всі можливості розвиватись
«Є питання, які треба вирішувати». Зеленський провів Ставку щодо підготовки військових
24 березня, 21:18
Повітряні сили України знищили обслугу ворожої переправи на окупованій території Херсонщини
На Херсонщині Повітряні сили знищили роту окупантів разом із технікою
23 березня, 15:27
Джерела Королівського флоту підтверджують, що британська ядерна зброя є «оперативно незалежною»
Британія хоче застосувати ядерну зброю без дозволу США – Daily Express
20 березня, 09:01
Жителі Будапешта під час прайду в липні 2022 року
Парламент Угорщини заборонив ЛГБТ-прайди
18 березня, 17:49
Дональд Трамп (праворуч) і Володимир Путін
«Алло, Володимире! Це – Дональд». Які «карти на руках» має Трамп для розмови з Путіним?
18 березня, 16:30

Політика

ЄС планує направити в Україну військових радників. Угорщина лютує – медіа
ЄС планує направити в Україну військових радників. Угорщина лютує – медіа
Демонтаж USAID: Трамп планує скоротити бюджет Держдепартаменту
Демонтаж USAID: Трамп планує скоротити бюджет Держдепартаменту
Трамп розкритикував пропозицію України придбати ракети
Трамп розкритикував пропозицію України придбати ракети
Фіцо відмовився засудити РФ за теракт у Сумах
Фіцо відмовився засудити РФ за теракт у Сумах
ЄС видає посадовцям одноразові телефони для поїздок до США через страх шпигунства – FT
ЄС видає посадовцям одноразові телефони для поїздок до США через страх шпигунства – FT
Німеччина призначила дату голосування за нового канцлера
Німеччина призначила дату голосування за нового канцлера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2025
31K
Гімнаст Ковтун, який змінив громадянство, поскаржився на українців
28K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
25K
Внаслідок ракетного удару по Сумах загинув рідний брат архієпископа Московської церкви
25K
Удар Росії по Сумах. Митрополит УПЦ МП дав приклад Онуфрію, як треба реагувати

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Сьогодні, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Сьогодні, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квiтня, 00:16

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua