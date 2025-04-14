ЄС планує направити в Україну військових радників. Угорщина лютує – медіа

Сіярто наголосив, що ЄС може направити в Україну військових радників для тренування українських військових, і що Угорщина виступає проти

Європейський Союз розглядає можливість направлення в Україну військових радників, які б працювали у рамках місії тренування українських військових. Як передає «Главком», про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах в Люксембурзі 14 квітня, повідомляє «Європейська правда».

Сіярто наголосив, що ЄС може направити в Україну військових радників для тренування українських військових, і що Угорщина виступає проти цього.

«Вони (ЄС – ред.) хочуть відправити до Києва військових радників – у рамках місії, яка була раніше створена для підготовки українських солдатів», – повідомив Сіярто.

Посадовець нагадав, що Угорщина залишилася осторонь цієї місії, але у неї була основна умова – що така місія може діяти тільки за межами України.

Військові інструктори ЄС не повинні проводити тренувальні програми для українських солдатів на території України, «оскільки це тягне за собою серйозний ризик ескалації війни», наголосив Сіярто.

«Для нас це червона лінія», – додав він.

Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС також згадувала про тренувальну місію, але без конкретики.

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До слова, введення європейського контингенту в Україну можливе після досягнення режиму припинення вогню або після мирної угоди. Про це сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.