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Сили оборони уразили 12 російських танкерів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сили оборони уразили 12 російських танкерів
Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються
фото: Генштаб

Уражені судна використовувалися для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ РФ

У ніч на 9 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових і воєнно-економічних цілей противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Так, уражено 12 танкерів, один буксир та один суховантаж російської федерації в акваторії Азовського моря. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

«Уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Вони забезпечують експорт енергоносіїв, що є одним із ключових джерел фінансування війни проти України», – йдеться у повідомленні.

Також завдано ураження нафтоналивному терміналу «Юг Руси» у Батайську (Ростовська обл.). Зафіксовано пожежу в районі підприємства. Об'єкт забезпечує перевалку нафтопродуктів для експорту та використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами угруповань військ РФ на південному напрямку, а також для отримання валютних надходжень, що спрямовуються на фінансування збройної агресії проти України.

Також уражено склад боєприпасів противника у районі Сорокиного Луганської області.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня українські безпілотники уразили в Азовському морі вісім танкерів російського тіньового флоту, що доставляли пальне до окупованого Криму.

Також 8 липня Сили безпілотних систем уразили дев'ять танкерів тіньового флоту РФ в Азовському морі. Крім того, протягом ночі в Криму та південній частині тимчасово окупованої території було уражено 53 військові цілі.

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Теги: війна Генштаб втрати флот РФ

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