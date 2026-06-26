Окупанти вдарили по АЗС у Сумах, постраждали люди (фото)

Рятувальники ліквідували пожежу

Сьогодні, 26 червня, росіяни знову вдарили по АЗС у Сумах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники зауважили, що внаслідок атаки постраждали три людини.

Зазначається, що рятувальники ліквідували пожежу та обстежили території влучань. Пошкоджені два цивільні автомобілі.

Нагадаємо, 26 червня у Сумах російський безпілотник атакував територію автостоянки. Внаслідок удару загорівся легковий автомобіль, ще близько десяти транспортних засобів зазнали пошкоджень.

До слова, 25 червня російська терористична армія атакувала одну з автозаправних станцій у Зарічному районі Сум. Унаслідок удару постраждали четверо цивільних.

Також 24 червня під російськими ударами опинилися автозаправні станції «Нафтогазу» у трьох областях та газовидобуток на Полтавщині. Одна людина дістала серйозні поранення.