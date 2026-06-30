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CNN: Росія горить, але Путін не планує відступати

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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CNN: Росія горить, але Путін не планує відступати
Тепер росіяни відчули на собі війну
фото: Reuters

Путін десятиліттями вибудовував імідж безкомпромісного лідера, тому будь-який відступ від війни в Україні для нього є вкрай важкими

На п'ятий рік війни пересічним росіянам стало неможливо ігнорувати реальність, яку Кремль досі називає «спеціальною військовою операцією». Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Причиною кризи стала безпрецедентна за масштабами та впливом кампанія України з використання безпілотників глибоко всередині російської території. Цілі для ударів відбираються ретельно: це нафтопереробні заводи, нафтові термінали, заводи з виробництва зброї та військово-морські судна. Головна мета цієї стратегії – виснаження російської військової економіки та суттєве підвищення економічних і політичних витрат Кремля.

Наразі українська стратегія демонструє реальну ефективність. ЗМІ по всій РФ масово документують величезні черги на АЗС, які влада намагається приховати, а в анексованому Криму через критичний брак ресурсів уже призупинили продаж пального та оголосили надзвичайний стан. Навіть президент Володимир Путін після екстреної наради на вихідних був змушений визнати перед високопосадовцями, що національні резерви бензину скоротилися до неприємного рівня, а проблеми для бізнесу й водіїв та черги на заправках досі зберігаються.

Крім того, російський лідер заявив про створення профільної цільової групи та розгляд можливості повної заборони експорту дизельного палива, попри попередні протилежні заяви власного віцепрем'єра. Путін також попередив про пряму загрозу для сільського господарства та оголосив про ретельно сформульовану зміну курсу –  необхідність мінімізації впливу атак на цивільну інфраструктуру, хоча раніше систематично применшував значення українських ударів. У цьому вбачається глибока іронія, адже Росія роками свідомо руйнувала українські електростанції та ТЕЦ для створення нестерпних умов життя, а тепер Україна змінила цю логіку, змусивши самих росіян відчути гострі наслідки аналогічної стратегії.

Поточна ситуація підживлює надії серед західних лідерів. На саміті «Великої сімки» у Франції президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн однозначно підкреслила, що у 2026 році втома Росії вже відкрито демонструється, тому настав час подвоїти підтримку Києва. Західні чиновники констатують, що українські удари перекрили постачання російського палива й армійських підрозділів, що безпосередньо гальмує просування окупантів на полі бою.

Згідно зі звітом Ради з міжнародних відносин, розширення операцій БпЛА допомогло Україні зламати тенденцію російських завоювань. Навіть тон президента США Дональда Трампа зазнав суттєвих змін: на саміті G7 він заявив, що Росія повинна укласти угоду, а під час виступу з Овального кабінету назвав Володимира Зеленського сміливим лідером, який досить добре справляється у війні. Сам Зеленський переконаний, що за належної підтримки його дронова кампанія здатна швидко створити умови, за яких Росія буде змушена обрати мир.

Водночас аналітики застерігають, що нинішні проблеми з пальним не означають викидання білого прапора з боку Кремля. Путін десятиліттями вибудовував імідж безкомпромісного лідера, тому будь-який відступ чи компроміс для нього є вкрай важкими. З огляду на понад мільйон загиблих і поранених у цьому вторгненні за західними оцінками, а також претензії на суверенітет над чотирма українськими регіонами, будь-яке врегулювання, яке неможливо подати в Москві як вирішальну перемогу, загрожує Кремлю серйозною внутрішньою політичною напруженістю.

Радикальне оточення російського президента продовжує наполягати на необхідності повного захоплення Донбасу, і цей тиск не зникає навіть попри те, що російські нафтопереробні заводи продовжують масово горіти.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що головним завданням РФ залишається остаточне захоплення Донбасу та «Новоросії», запевняючи, нібито Росія не дасть Україні шансу зупинити просування своїх військ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що ситуація для РФ нібито залишається «під контролем», а Захід не може перемогти Росію на полі бою. 

Путін стверджував, що Україна нібито «відступає по всій лінії фронту», а Росію, за його словами, намагаються «прибрати як світовий фактор».

Теги: росія війна путін

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