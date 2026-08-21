Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп не зміг змусити Іран капітулювати та накинувся на союзників – WP

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп не зміг змусити Іран капітулювати та накинувся на союзників – WP
Війна з Іраном зайшла у глухий кут
фото: Getty Images

Війна зайшла у глухий кут, а американський президент пригрозив навіть Оману, який намагається допомогти Вашингтону домовитися з Тегераном

Президент США Дональд Трамп дедалі більше розчарований перебігом війни проти Ірану, оскільки йому не вдалося змусити Тегеран капітулювати. На цьому тлі американський лідер почав посилювати тиск не лише на Іран, а й на союзників Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Трамп посилює тиск на союзників США

Майже через шість місяців після початку атак на Іран разом з Ізраїлем Трамп зіткнувся з конфліктом із невизначеним результатом. Ситуація для американського президента ускладнюється тим, що до проміжних виборів, які визначать, чи збереже його партія контроль над Конгресом, залишилося 75 днів.

Останніми тижнями війна фактично зайшла у глухий кут. З минулого місяця різко сповільнилися як американські атаки на Іран, так і удари Тегерана по союзниках США у Перській затоці.

Не маючи можливості змусити Тегеран капітулювати та оголосити про перемогу, Трамп, як пише видання, дедалі частіше спрямовує невдоволення на американських союзників.

На початку тижня президент США пригрозив бомбардувати Оман – союзника Вашингтона, який виступає посередником у спробах припинити війну проти Ірану. Наступного дня Трамп опублікував карту, на якій Ормузьку протоку було позначено як територію США.

Американський президент також занепокоєний можливістю укладення окремої домовленості між Іраном та іншими державами Перської затоки, яка дозволила б відкрити прохід через Ормузьку протоку.

«Він опинився в ситуації, з якої не може вибратися. На відміну від багатьох інших ситуацій, у які Трамп сам себе втягнув, цього разу йому ніхто не допоможе», – заявив Ендрю Лебер із Фонду Карнегі за міжнародний мир.

На думку експерта, проблема Трампа полягає в тому, що ані військовий тиск, ані погрози поки не змусили іранське керівництво змінити свою позицію.

«Це проблема, яку не можна вирішити ані військовою силою, ані погрозами. Тож коли Трамп не може змусити Іран змінити курс, він накидається на інших», – додав Лебер.

Водночас представник адміністрації Трампа назвав Іран «повністю розореним» та заявив, що Сполучені Штати мають багато важелів впливу, які американський президент може використати найближчим часом.

На тлі скорочення запасів американської зброї Трамп наразі відмовляється від подальшого застосування військової сили та переносить основний акцент на економічний тиск. Експерти вважають, що нові санкції можуть спричинити серйозні фінансові проблеми для Ірану, особливо для цивільного населення, але не обов'язково змусять керівництво країни погодитися на вимоги Вашингтона.

Колишній американський дипломат Алан Ейр вважає останні заяви Трампа проявом розчарування через те, що йому не вдалося досягти навіть мінімальної мети – розблокувати рух через Ормузьку протоку.

Особливе невдоволення американського президента викликав Оман. Країна розташована на протилежному від Ірану березі протоки та бере участь у посередницьких зусиллях.

За словами Ейра, Трамп, схоже, обурений тим, що Оман веде переговори з Тегераном про угоду, яка може передбачати частковий контроль Ірану над протокою. Водночас сам американський президент у підписаному з Іраном у червні меморандумі про взаєморозуміння погодився, щоб Оман домовлявся про контроль над цим водним шляхом.

Вашингтон робить ставку на економічний тиск

Тепер американський президент вирішив посилити економічний тиск на Тегеран. Він пригрозив Ірану «економічною війною та ізоляцією безпрецедентного масштабу». За його словами, держави, які дозволять своїм фінансовим установам, підприємствам, аеропортам або державним органам допомагати Ірану, також зіткнуться з «колосальними економічними наслідками».

Цього тижня Об'єднані Арабські Емірати заявили, що розірвуть усі торговельні зв'язки з Іраном, який є одним із найбільших торговельних партнерів країни.

Едвард Фішман із Центру геоекономіки імені Моріса Р. Грінберга зазначив, що Іран перебуває під американськими санкціями з 2018 року. Тому одним із головних інструментів, які залишаються у Вашингтона, є посилення обмежень проти партнерів Тегерана, зокрема Китаю, ОАЕ та Туреччини.

Серед інших можливих заходів – санкції проти банків і нафтопереробних підприємств, які купують іранські енергоносії, а також фінансових установ, де зберігаються іранські активи за кордоном.

Країни Перської затоки шукають домовленості з Іраном

Водночас союзники США у Перській затоці намагаються знайти власний вихід із ситуації. Колишній заступник помічника держсекретаря США з питань Аравійського півострова Деніел Бенаїм очікує, що Саудівська Аравія, Катар та ОАЕ продовжать підтримувати тісні відносини зі Сполученими Штатами, але паралельно шукатимуть можливості домовитися з Іраном.

«Вони намагаються знайти альтернативні варіанти, щоб не опинитися в скрутному становищі, що б не сталося», – сказав Бенаїм.

За його словами, держави Перської затоки розглядають дипломатичні домовленості з Тегераном, зокрема угоду за посередництва Оману, яка може передбачати стягнення плати із суден за прохід через Ормузьку протоку. Паралельно країни регіону розбудовують інфраструктуру для створення альтернативних маршрутів постачання.

Бенаїм не виключив, що частина держав Перської затоки зрештою підтримає домовленість про спільне управління протокою Оманом та Іраном.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про початок найруйнівнішої, за його словами, економічної операції проти Ірану. Він заявив про намір домогтися економічної ізоляції Тегерана та пригрозив наслідками державам, які продовжать допомагати Ірану.

Теги: Іран війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти застосували авіабомби, умисно скерувавши їх на цивільних
Краматорськ: кількість загиблих після удару РФ зросла
Сьогодні, 11:51
БМП Bradley на озброєнні 82-ї бригади ДШВ ЗСУ, жовтень 2025
США шукають підрядників для виготовлення деталей до Bradley для України
19 серпня, 01:58
У Києві четверта за добу повітряна тривога тривала понад дві години
У Києві четверта за добу повітряна тривога тривала понад дві години
18 серпня, 08:30
У період із 3 до 9 серпня продажі павербанків зросли на 44%, а зарядних станцій – на 28% порівняно з попереднім тижнем
«Без паніки, але...». Одна з найбільших торгових мереж проаналізувала зміни поведінки споживачів після останніх масованих обстрілів
17 серпня, 11:14
Голова ФДМУ Дмитро Наталуха має у штаті чотирьох заступників і керівника апарату
Голова Фонду держмайна призначить заступником очільника свого благодійного фонду
12 серпня, 09:22
Росія зіткнулася з кадровою кризою в армії на тлі великих втрат
Росія вичерпала ресурс добровольців для війни проти України
10 серпня, 12:59
Заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін поскаржився Заходу на удари ЗСУ
Влада РФ пояснила, за якої умови погодиться на «замороження» війни
10 серпня, 09:27
Хлопця офіційно визнали зниклим безвісти й внесли до державного реєстру «Діти війни»
Зниклий у 15 років українець виявився бійцем армії РФ
10 серпня, 04:59
Знищення складів Wildberries може боляче вдарити по економіці Росії
Wildberries може збанкрутувати до кінця року через удари – військовий експерт
5 серпня, 11:30

Політика

США дали російському «Лукойлу» більше часу на продаж активів
США дали російському «Лукойлу» більше часу на продаж активів
Трамп не зміг змусити Іран капітулювати та накинувся на союзників – WP
Трамп не зміг змусити Іран капітулювати та накинувся на союзників – WP
Україна запровадила санкції проти російських мультфільмів
Україна запровадила санкції проти російських мультфільмів
В Австралії заарештовано російського шпигуна, який служив у ЗСУ – ABC News
В Австралії заарештовано російського шпигуна, який служив у ЗСУ – ABC News
Представник Росії в ООН зробив заяву про масову мобілізацію
Представник Росії в ООН зробив заяву про масову мобілізацію
Замах у Монако: Єрмолаєв заперечив версію про причетність України
Замах у Монако: Єрмолаєв заперечив версію про причетність України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2026
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
82K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
55K
Бійці зустрілися на фронті із ворогом, який говорив українською. Їх урятувала випадковість

Новини

Україна просить Маска допомогти бити по ракетних установках РФ – Financial Times
Сьогодні, 10:35
Медовий експорт України: які країни скуповують продукт найбільше
Вчора, 21:04
Глава Оболонського району столиці отримав посаду в уряді
Вчора, 13:23
Україна готує аналог статусу ветерана для цивільних: хто отримає і які пільги
Вчора, 10:53
В Україні до 34°, місцями дощі, гроза: погода на 20 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
Вчора, 04:46

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua