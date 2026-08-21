Трамп не зміг змусити Іран капітулювати та накинувся на союзників – WP

Війна зайшла у глухий кут, а американський президент пригрозив навіть Оману, який намагається допомогти Вашингтону домовитися з Тегераном

Президент США Дональд Трамп дедалі більше розчарований перебігом війни проти Ірану, оскільки йому не вдалося змусити Тегеран капітулювати. На цьому тлі американський лідер почав посилювати тиск не лише на Іран, а й на союзників Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Трамп посилює тиск на союзників США

Майже через шість місяців після початку атак на Іран разом з Ізраїлем Трамп зіткнувся з конфліктом із невизначеним результатом. Ситуація для американського президента ускладнюється тим, що до проміжних виборів, які визначать, чи збереже його партія контроль над Конгресом, залишилося 75 днів.

Останніми тижнями війна фактично зайшла у глухий кут. З минулого місяця різко сповільнилися як американські атаки на Іран, так і удари Тегерана по союзниках США у Перській затоці.

Не маючи можливості змусити Тегеран капітулювати та оголосити про перемогу, Трамп, як пише видання, дедалі частіше спрямовує невдоволення на американських союзників.

На початку тижня президент США пригрозив бомбардувати Оман – союзника Вашингтона, який виступає посередником у спробах припинити війну проти Ірану. Наступного дня Трамп опублікував карту, на якій Ормузьку протоку було позначено як територію США.

Американський президент також занепокоєний можливістю укладення окремої домовленості між Іраном та іншими державами Перської затоки, яка дозволила б відкрити прохід через Ормузьку протоку.

«Він опинився в ситуації, з якої не може вибратися. На відміну від багатьох інших ситуацій, у які Трамп сам себе втягнув, цього разу йому ніхто не допоможе», – заявив Ендрю Лебер із Фонду Карнегі за міжнародний мир.

На думку експерта, проблема Трампа полягає в тому, що ані військовий тиск, ані погрози поки не змусили іранське керівництво змінити свою позицію.

«Це проблема, яку не можна вирішити ані військовою силою, ані погрозами. Тож коли Трамп не може змусити Іран змінити курс, він накидається на інших», – додав Лебер.

Водночас представник адміністрації Трампа назвав Іран «повністю розореним» та заявив, що Сполучені Штати мають багато важелів впливу, які американський президент може використати найближчим часом.

На тлі скорочення запасів американської зброї Трамп наразі відмовляється від подальшого застосування військової сили та переносить основний акцент на економічний тиск. Експерти вважають, що нові санкції можуть спричинити серйозні фінансові проблеми для Ірану, особливо для цивільного населення, але не обов'язково змусять керівництво країни погодитися на вимоги Вашингтона.

Колишній американський дипломат Алан Ейр вважає останні заяви Трампа проявом розчарування через те, що йому не вдалося досягти навіть мінімальної мети – розблокувати рух через Ормузьку протоку.

Особливе невдоволення американського президента викликав Оман. Країна розташована на протилежному від Ірану березі протоки та бере участь у посередницьких зусиллях.

За словами Ейра, Трамп, схоже, обурений тим, що Оман веде переговори з Тегераном про угоду, яка може передбачати частковий контроль Ірану над протокою. Водночас сам американський президент у підписаному з Іраном у червні меморандумі про взаєморозуміння погодився, щоб Оман домовлявся про контроль над цим водним шляхом.

Вашингтон робить ставку на економічний тиск

Тепер американський президент вирішив посилити економічний тиск на Тегеран. Він пригрозив Ірану «економічною війною та ізоляцією безпрецедентного масштабу». За його словами, держави, які дозволять своїм фінансовим установам, підприємствам, аеропортам або державним органам допомагати Ірану, також зіткнуться з «колосальними економічними наслідками».

Цього тижня Об'єднані Арабські Емірати заявили, що розірвуть усі торговельні зв'язки з Іраном, який є одним із найбільших торговельних партнерів країни.

Едвард Фішман із Центру геоекономіки імені Моріса Р. Грінберга зазначив, що Іран перебуває під американськими санкціями з 2018 року. Тому одним із головних інструментів, які залишаються у Вашингтона, є посилення обмежень проти партнерів Тегерана, зокрема Китаю, ОАЕ та Туреччини.

Серед інших можливих заходів – санкції проти банків і нафтопереробних підприємств, які купують іранські енергоносії, а також фінансових установ, де зберігаються іранські активи за кордоном.

Країни Перської затоки шукають домовленості з Іраном

Водночас союзники США у Перській затоці намагаються знайти власний вихід із ситуації. Колишній заступник помічника держсекретаря США з питань Аравійського півострова Деніел Бенаїм очікує, що Саудівська Аравія, Катар та ОАЕ продовжать підтримувати тісні відносини зі Сполученими Штатами, але паралельно шукатимуть можливості домовитися з Іраном.

«Вони намагаються знайти альтернативні варіанти, щоб не опинитися в скрутному становищі, що б не сталося», – сказав Бенаїм.

За його словами, держави Перської затоки розглядають дипломатичні домовленості з Тегераном, зокрема угоду за посередництва Оману, яка може передбачати стягнення плати із суден за прохід через Ормузьку протоку. Паралельно країни регіону розбудовують інфраструктуру для створення альтернативних маршрутів постачання.

Бенаїм не виключив, що частина держав Перської затоки зрештою підтримає домовленість про спільне управління протокою Оманом та Іраном.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про початок найруйнівнішої, за його словами, економічної операції проти Ірану. Він заявив про намір домогтися економічної ізоляції Тегерана та пригрозив наслідками державам, які продовжать допомагати Ірану.