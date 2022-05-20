Сили ППО збили крилату ракету на Львівщині

Небезпека завдавання ракетних ударів по Львівській області все ще залишається

У Львівській області протиповітряна оборона ліквідувала ворожу ракету, яку помітили на посту візуального спостереження

На посту візуального спостереження у Львівській області помітили, ймовірно, крилату ракету. На щастя, силам ППО її вдалося збити. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

Посадовець не зазначив, коли саме наші військові збили ворожий об'єкт.

«На посту візуального спостереження помітили ймовірно крилату ракету. Дякую нашим силам ППО, що небо над Львівщиною залишилося спокійним», – написав Козицький.

Відомо, що 17 травня російські війська ракетами обстріляли Львівську область, внаслідок чого зазнала пошкодження інфраструктура регіональної філії «Львівська залізниця» в Яворівському районі. Попередньо, ракети летіли зі сходу. Також підрозділи ППО ПвК «Захід» збили три крилаті ракети.

Нагадаємо, що і вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області.