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    Події в Україні

    Сили ППО збили крилату ракету на Львівщині

    Небезпека завдавання ракетних ударів по Львівській області все ще залишається - Сили ППО збили крилату ракету на Львівщині
    Небезпека завдавання ракетних ударів по Львівській області все ще залишається
    фото з відкритих джерел

    У Львівській області протиповітряна оборона ліквідувала ворожу ракету, яку помітили на посту візуального спостереження

    На посту візуального спостереження у Львівській області помітили, ймовірно, крилату ракету. На щастя, силам ППО її вдалося збити. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

    Посадовець не зазначив, коли саме наші військові збили ворожий об'єкт.

    «На посту візуального спостереження помітили ймовірно крилату ракету. Дякую нашим силам ППО, що небо над Львівщиною залишилося спокійним», – написав Козицький.

    Відомо, що 17 травня російські війська ракетами обстріляли Львівську область, внаслідок чого зазнала пошкодження інфраструктура регіональної філії «Львівська залізниця» в Яворівському районі. Попередньо, ракети летіли зі сходу. Також підрозділи ППО ПвК «Захід» збили три крилаті ракети.

    Нагадаємо, що і вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Сили ППО збили крилату ракету на Львівщині