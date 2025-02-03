Синод ПЦУ заснував Почаївський чоловічий монастир

Релігійну організацію буде утворено на прохання митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора

Новий монастир буде утворено у складі Тернопільської єпархії Православної церкви

Священний Синод Православної церкви в Україні ухвалив рішення відкрити Почаївський Свято-Духівський чоловічий монастир. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання 2 лютого.

Новий монастир створять у складі Тернопільської єпархії ПЦУ, на прохання митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора.

Також Синод постановив прийняти статут нової релігійної організації.

Нагадаємо, у суботу, 4 січня, релігійна громада храму Покрови Пресвятої Богородиці у Чернівцях (мікрорайон «Садгора») перейшла від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

Як повідомлялося, парафіяни Свято-Василівського храму УПЦ МП села Підзахаричі, що у Чернівецькій області, звернулися до уряду США, зокрема до віцепрезидента Джей Ді Венса. Парафіяни заявили, що 26 січня у селі відбулися «фальшиві збори», на яких 61 людина проголосувала за перехід парафії до Православної церкви України (ПЦУ). Також парафіяни церкви кажуть, що до цих зборів начебто не допустили 172 парафіян храму.

Також у зверненні вказується, що нібито «готується штурм храму», через що можуть постраждати діти, жінки, а нападники «можуть бити арматурою по голові», як це начебто було в інших селах на Буковині.

До слова, парафія Різдва Пресвятої Богородиці селища Вендичани, яке є центром об'єднаної громади, долучилася до Української православної церкви (УПЦ/ПЦУ), однак парафіяни не можуть потрапити до храму.