У зверненні вказується, що нібито «готується штурм храму», через що можуть постраждати діти, жінки

Парафіяни заявили, що 26 січня у селі відбулися «фальшиві збори», на яких 61 людина проголосувала за перехід парафії до ПЦУ

Парафіяни Свято-Василівського храму УПЦ МП села Підзахаричі, що у Чернівецькій області, звернулися до уряду США, зокрема до віцепрезидента Джей Ді Венса. Своє звернення парафіяни опублікували на сторінці храму.

Парафіяни заявили, що 26 січня у селі відбулися «фальшиві збори», на яких 61 людина проголосувала за перехід парафії до Православної церкви України (ПЦУ). Також прихожани церкви кажуть, що до цих зборів начебто не допустили 172 парафіян храму.

Також у зверненні вказується, що нібито «готується штурм храму», через що можуть постраждати діти, жінки, а нападники «можуть бити арматурою по голові», як це начебто було в інших селах на Буковині.

Там також звинуватили поліцію в бездіяльності та начебто прихильності до «бойовиків у балаклавах». Тому, йдеться у зверненні, парафія звертається до уряду США, а саме до віцепрезидента США Джей Ді Венса, з проханням звернути увагу на цю ситуацію.

Також парафіяни храму УПЦ МП заявили, що буковинці, які живуть у США, звернуться до держсекретаря Марка Рубіо з листом про «кричущу дискримінацію та приниження православних християн у Підзахаричах та взагалі в Україні».

«Кожен має потрудитися, щоби захистити святиню, правду, православну віру. Ви всі бачили, як у селі Крехаїв ПЦУ захопила храм, і святими книгами, словом Божим підтирають дупи в туалеті біля храму. Ми маємо потрудитися на захисті нашої святині, частіше бувати у храмі. Долучити всіх друзів та знайомих розповісти правду про нашу парафію, щоб і нашими святими книгами, за якими 100 років молилися наші діди і прадіди, загарбники, які не мають нічого святого, не підтирали свої дупи», – йдеться у зверненні прихожан УПЦ МП.

Нагадаємо, лідерка молодіжного крила Республіканської партії США Кетрін Уайтфорд у день інавгурації Дональда Трампа закликала припинити переслідування Московської церкви в Україні, яка діє під брендом «Української православної церкви» Московського патріархату (УПЦ МП). Інформацію про це радісно підхопили усі пабліки Московської церкви в Україні