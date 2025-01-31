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Ректор православного вишу нагадав українцям, хто і з якою метою створив Московський патріархат

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ректор православного вишу нагадав українцям, хто і з якою метою створив Московський патріархат
Георгій Коваленко, ректор Відкритого Православного університету зробив заяву про Московський патріархат
фото: holka.org.ua

Георгій Коваленко: «Часто священники Московського патріархату закордоном отримують додаткове забезпечення від російських посольств»

Московський патріархат – це інструмент контролю і впливу, створений за наказом диктатора Йосипа Сталіна за безпосередньої участі радянських спецслужб. Про це у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком», розповів ректор Відкритого Православного університету Георгій Коваленко.

«Московський патріархат – структура, створена за наказом Сталіна за безпосередньої участі НКВД, потім КДБ, потім ФСБ. Яка мета у цієї структури? Контроль над вірянами всередині країни та зовнішня розвідка, якою займався відділ зовнішніх зв’язків. Аналогічний відділ існує в УПЦ (МП). Більше того, ця зовнішня діяльність має погоджуватися з Москвою», – зауважив ректор.

Георгій Коваленко зазначив, що храми Московського патріархату за кордоном часто розташовуються поруч із посольствами або знаходяться під їхнім патронатом. За його словами, священники цієї церкви нерідко отримують додаткове фінансування від російських дипломатичних представництв, а така система функціонує вже не одне десятиліття.

«У травні 2022 року відбувся собор УПЦ МП, який спробував імітувати своє відділення від Московського патріархату. На ньому було ухвалене далекоглядне рішення про початок творення парафій московського патріархату в країнах Європи. Тобто на третій місяць війни вони розуміють, що багато людей, які виїхали за кордон, не повернеться і тому треба створювати парафії по всьому світу», – підкреслив ректор Відкритого Православного університету.

Нагадаємо, що Георгій Коваленко колишній голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Московської церкви в Україні (діє під брендом УПЦ (МП)), колишній прессекретар Предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира (Сабодана), колишній фундатор і головний редактор офіційних сайтів УПЦ МП. З 7 січня 2019 року – священник Помісної православної церкви України (УПЦ/ПЦУ). Нині він ректор Відкритого Православного університету.

Зауважимо, що Московський патріархат веде агресивну церковну політику за кордоном, зокрема у США. Відомо, що лондонська юридична компанія Amsterdam & Partners LLP за гроші підсанкційного олігарха, екснардепа від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Новинського почала активну лобістську кампанію на Заході. Зокрема фірма підписала договір про лобіювання інтересів УПЦ МП з американським лобістом Вільямом Вітні Берком-Вайтом.

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Теги: церква історія Московська церква в Україні Українська православна церква релігія українці православна церква Україна священник

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