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Синоптикиня Діденко прогнозує дощі в Україні 3 липня

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Синоптикиня Діденко прогнозує дощі в Україні 3 липня
фото: glavcom.ua

Синоптикиня закликає бути обережними, адже грози можуть супроводжуватися шквалами

У четвер, 3 липня, в Україні очікується зміна погоди через проходження холодного атмосферного фронту. Майже по всій території країни прогнозуються короткочасні дощі та грози, пише «Главком» із посиланням на прогноз синоптикині Наталки Діденко.

Суха погода збережеться лише у східних областях. Синоптикиня закликає бути обережними, адже грози можуть супроводжуватися шквалами. Причиною цього стануть значні температурні контрасти та сильна спека, яка панувала останніми днями.

«Вже зараз оберіть безпечне місце для парковки автомобіля. Ну, й традиційно метеопатам уважніше до себе – зміна погоди часто сідає на голову», – радить Діденко.

Карта опадів
Карта опадів
фото Наталки Діденко

Разом із холодним атмосферним фронтом почне спадати й спека

Уже завтра у західних областях, а також на Житомирщині, Київщині та Вінниччині денна температура знизиться до комфортних +24…+29 градусів.

Натомість на більшій частині країни спека ще утримається – повітря прогріватиметься до +30…+34 градусів.

У Києві 3 липня також прогнозують короткочасні грозові дощі, місцями можливі шквали. Якщо сьогодні температура в столиці перевищує +30 градусів, то вже завтра вона знизиться приблизно до +27 градусів. 

«А надалі очікується ще свіжіша, комфортна повітряна маса», – підсумовує Діденко.

Через спеку у Вінниці деформувалися трамвайні колії. Інцидент стався 28 червня на вулиці Соборній. Як писав «Главком», деформація сталася через аномально високу температуру повітря.

Як відомо, хвиля спеки, яка накрила Західну та Центральну Європу, стала найсильнішою за всю історію метеоспостережень – і була б «практично неможливою» без глобального потепління, спричиненого діяльністю людини.

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Теги: погода Наталка Діденко дощ

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