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Французькому уряду оголосять вотум недовіри через спеку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Французькому уряду оголосять вотум недовіри через спеку
Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню відкидає звинувачення партії зелених
фото: AFP

Французька партія зелених стверджує, що уряд несе відповідальність за смерті під час рекордної спеки у Франції

Французька партія «Екологісти» («Зелені») 30 червня оголосила, що ініціює вотум недовіри уряду країни. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Причиною радикального кроку стало те, як влада впоралася з аномальною рекордною спекою, що охопила країну минулого тижня.

Спроба повалити уряд меншості прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню має мінімальні шанси на успіх. Для цього «екологам» потрібна підтримка інших великих опозиційних сил – ультраправого «Національного об'єднання» Марін Ле Пен або центристських соціалістів. Останні наразі займають стриману позицію: соціалісти не підтримали жодного з попередніх шести вотумів недовіри, висунутих проти Лекорню з моменту його призначення на посаду.

Попри це, чинний Кабінет міністрів опинився під шквалом жорсткої критики через неготовність до кліматичної кризи. Франція три дні поспіль фіксувала найвищу середньодобову температуру за всю історію спостережень, а у великих містах стовпчики термометрів неодноразово перевищували позначку +40. Країна при цьому виявилася практично незахищеною через низький рівень оснащення житлового фонду системами кондиціонування та охолодження повітря.

Опитування соціологічної компанії Elabe, проведене у два найгарячіші дні, підтверджує суспільне невдоволення: 53% опитаних французів переконані, що країна «зовсім не готова» до подібних кліматичних викликів.

Ситуацію погіршують трагічні наслідки негоди. Національне агентство охорони здоров'я Франції оприлюднило перші попередні дані, згідно з якими під час хвилі спеки в країні померло приблизно на 1000 осіб більше, ніж у попередньому місяці. Міністерка охорони здоров'я Стефані Ріст зазначила, що для встановлення точної кількості жертв знадобиться час, оскільки обробка свідоцтв про смерть триває кілька днів, а частина пацієнтів могла померти вже в лікарнях після завершення пікових температур.

Під час палких дебатів у парламенті лідерка фракції «Зелених» у Національних зборах Сіріель Шателен поклала на уряд пряму відповідальність за людські втрати. «Ці смерті на вашій совісті», – звинуватила вона прем'єра, додавши, що владна політика лише поглиблює соціальну нерівність під час природних катастроф.

Себастьян Лекорню, відомий зазвичай своєю стриманою манерою, гнівно відкинув звинувачення. Він заявив, що екологи «стріляють самі собі в ногу», намагаючись роздути суто політичну суперечку та заробити бали на трагедії і смертях людей.

Нагадаємо, Франція зіткнулася з однією з найпотужніших хвиль спеки за останні роки. Із 24 червня в країні зареєстрували приблизно на тисячу більше смертей, ніж зазвичай фіксують у цей період. 

Найбільше постраждали регіони, де було оголошено найвищий – червоний – рівень небезпеки через спеку. Йдеться, зокрема, про Іль-де-Франс, Нову Аквітанію, Бретань, Центр – Долину Луари, Нормандію та регіон Пеї-де-ла-Луар.

Теги: Франція спека смерть

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