Як у Києві охолоджують трамвайні колії під час спеки (фото)

Коли стовпчики термометрів долають позначку +28°C, на трамвайні маршрути Києва випускають поливомийні вагони

Через суттєве підвищення температури повітря у столиці фахівці КП «Київпастранс» розпочали профілактичне зволоження трамвайних колій. Це необхідно для надійної експлуатації транспортної інфраструктури та забезпечення безпечного руху вагонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу комунального підприємства.

Охолодження трамвайних рейок допомагає підтримувати інфраструктуру в належному технічному стані фото: «Київпастранс»

Як зазначила виконувачка обов’язків генерального директора КП «Київпастранс» Тетяна Тараско, коли стовпчики термометрів долають позначку +28°C, на трамвайні маршрути міста випускають спеціальні поливомийні вагони. Головне завдання цього спецтранспорту – охолоджувати та зволожувати рейки, аби зменшити вплив високих температур на метал. Оскільки в спеку залізничне полотно розширюється, такі заходи допомагають запобігти можливим деформаціям колії.

Залежно від модифікації, такі трамваї здатні перевозити від 18 до 32 тонн води фото: «Київпастранс»

Спецтехніку регулярно задіюють на трамвайних мережах як правого, так і лівого берегів столиці. Залежно від модифікації, такі трамваї здатні перевозити від 18 до 32 тонн води. Через високу відповідальність та специфіку роботи, до керування цими поливомийними вагонами допускають виключно досвідчених водіїв першого класу, які мають стаж роботи не менше трьох років. Охолодження рейок дозволяє комунальникам підтримувати інфраструктуру в належному стані та гарантувати стабільну роботу міського транспорту навіть у пікові години літньої спеки.

Нагадаємо, під час літньої спеки 26-29 червня 2026 року абсолютний температурний максимум поверхні у зоні дослідження Києва склав 51,2 °C. Створені мапи фіксують не температуру повітря, а температуру безпосередньо поверхонь – дахів, асфальту, ґрунту, води та рослинності – у момент прольоту супутника близько полудня. Аналіз наочно демонструє ефект міського теплового острова, тобто ступінь нагрівання щільно забудованих районів порівняно з зеленими зонами.