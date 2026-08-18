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«Крутість моменту зашкалює». Мережу облетіли кадри із перепоховання Коновальця

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Крутість моменту зашкалює». Мережу облетіли кадри із перепоховання Коновальця
Учасники церемонії перепоховання Євгена Коновальця
фото: Роман Бебех

Перепоховання Коновальця зібрало представників різних поколінь українського військового та націоналістичного руху

У мережі з'явилися кадри з перепоховання полковника Армії Української Народної Республіки, першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. На одному зі знімків разом зафіксовані відомі українські військові, політичні та громадські діячі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на громадського діяча Олександра Аронця.

Аронець зазначив, що на церемонії разом зібралися зокрема:

  • Олександр Алфьоров – історик, голова Українського інституту національної пам'яті, майор запасу ЗСУ;
  • Олег Тягнибок – український політик, голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода», військовослужбовець ЗСУ;
  • Дмитро Ярош – головний командувач Української добровольчої армії, колишній лідер «Правого сектору»;
  • Денис Прокопенко (Редіс) – бригадний генерал, командир 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов»;
  • Андрій Білецький – бригадний генерал, командир Третього армійського корпусу.

«Крутість цього фото і історичного моменту зашкалює», – написав він. Автором світлин є Роман Бебех, якому Аронець окремо подякував «за фіксацію цього моменту в історії».

«Крутість моменту зашкалює». Мережу облетіли кадри із перепоховання Коновальця фото 1
фото: Роман Бебех

На перепохованні також був присутній головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий.

5 фото
На весь екран
Церемонія перепоховання Євгена Коновальця
фото з Facebook-cторінки Олександра Аронця

Дмитро Ярош також опублікував світлину з церемонії та прокоментував перепоховання Коновальця. «Разом з Братами по Ідеї та Зброї взяв участь у перепохованні Вождя українських націоналістів Полковника Євгена Коновальця… Для мене це велика честь! Українська Нація – незнищенна! Слава Україні!» – написав він.

Євген Коновалець – український військовий і політичний діяч, полковник Армії УНР, командир Січових стрільців, командант Української військової організації, засновник і перший голова Організації українських націоналістів. Після поразки Української революції 1917–1921 років він жив в еміграції та продовжував діяльність українського визвольного руху. 23 травня 1938 року Коновальця було вбито в Роттердамі внаслідок спецоперації радянського НКВС. Там його й поховали – на кладовищі Кросвейк.

Нагадаємо, у травні 2026 року Україна отримала дозвіл на перепоховання Євгена Коновальця. Йшлося про перенесення його праху з кладовища Кросвейк у Роттердамі до України. Це відбулося в межах процесу повернення на Батьківщину та перепоховання українських діячів, які боролися за незалежність держави та були поховані за кордоном.

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Теги: ОУН-УПА Азов історія військові націоналісти Дмитро Ярош Олег Тягнибок Андрій Білецький Олександр Алфьоров кладовище

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