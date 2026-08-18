ТЦК мобілізував єдиного піклувальника сироти у Дніпрі

Дівчина самостійно поїхала до ТЦК із документами, однак на той момент чоловіка вже направили на полігон

У Дніпрі мобілізовано чоловіка, який був єдиним піклувальником 17-річної дівчини-сироти. Неповнолітня самостійно вирушила до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб надати відповідні документи, однак чоловіка на той момент уже направили на полігон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами омбудсмена, 17-річна дівчина чекала піклувальника вдома. Чоловік вийшов із дому, але не повернувся. Згодом він зателефонував дівчині та повідомив, що його везуть до ТЦК. Неповнолітня самостійно поїхала туди, щоб показати документи та пояснити, що чоловік є її піклувальником. Однак після прибуття дівчина з'ясувала, що його вже направили на полігон.

«Уявіть стан цієї дитини: людина, яка за законом відповідає за неї, просто зникає з дому, а вона змушена сама шукати його по ТЦК, щоб довести, хто він для неї», – зазначив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що необхідність мобілізації не скасовує прав дитини. Він також звернув увагу на проблему інформування родичів мобілізованих. За його словами, людина може опинитися в ТЦК, пройти військово-лікарську комісію та бути направленою до військової частини, тоді як її близькі можуть не знати, де вона перебуває.

Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін уже працює над ситуацією. Офіс омбудсмена направив запити до Лівобережної служби у справах дітей Дніпровської міської ради та Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

«Тепер маємо отримати чіткі відповіді: хто і як забезпечив права 17-річної дитини після того, як її єдиний піклувальник опинився у війську?» – заявив Лубінець. Наразі дівчина перебуває з бабусею. Водночас, як пояснив омбудсмен, сам факт того, що бабуся доглядає за неповнолітньою, не робить її автоматично законним представником дитини.

Лубінець наголосив, що необхідно з'ясувати, хто представлятиме інтереси дівчини та нестиме відповідальність, якщо з нею щось станеться. Омбудсмен також пов'язав ситуацію з наслідками реформи колишнього керівництва Міністерства оборони України та заявив про необхідність виправити системні проблеми.

Нагадаємо, у червні «Главком» писав, що у Кривому Розі мобілізували 34-річного чоловіка, який самостійно виховував п'ятирічну доньку. Коли батька забрали, дитина перебувала в садочку і фактично залишилася без нагляду близьких. Відомо, що чоловік двічі намагався оформити відстрочку, але йому відмовили.