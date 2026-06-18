Сирський анонсував масштабну реформу сержантського корпусу

Сирський затвердив план розвитку сержантського корпусу ЗСУ до 2027 року

Окрему увагу приділять підвищенню соціальних стандартів та грошового забезпечення сержантів та інструкторського складу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив План заходів з відновлення, забезпечення функціонування та подальшого розвитку сержантського корпусу Збройних сил України. Реалізація програми триватиме до кінця 2027 року, пише «Главком».

За словами Сирського, подальший розвиток сержантського корпусу базуватиметься на сучасних принципах військового управління.

«Головна увага приділяється бойовим підрозділам. Досвід війни переконливо довів, що сучасне поле бою вимагає від молодших командирів більшої самостійності, відповідальності та лідерства», – наголосив головком.

План передбачає розширення інституту інструкторів у навчальних центрах, запровадження посад дріл-сержантів у батальйонах базової загальновійськової підготовки, а також збільшення кількості сержантських посад у штабах та органах військового управління всіх рівнів.

«Це дозволить ефективніше використовувати бойовий досвід сержантів і ширше залучати їх до процесу підготовки та ухвалення рішень», – зазначив Сирський.

Окремим напрямом стане розширення прав і повноважень сержантського складу, удосконалення розподілу функцій між сержантами та офіцерами, а також створення дієвих механізмів управління кар'єрою.

Головнокомандувач також наголосив на необхідності наближення підготовки до реалій сучасної війни. «Ми повинні ширше впроваджувати практичну складову, сучасні технології та бойовий досвід, здобутий під час відсічі російській агресії», – підкреслив він.

Окрему увагу приділять підвищенню соціальних стандартів та грошового забезпечення сержантів та інструкторського складу.

«Сьогодні щодо окремих категорій сержантського складу існують дисбаланси у системі грошового забезпечення та мотивації, які потребують усунення», – визнав Сирський.

За його словами, більшість головних сержантів пройшли шлях від солдата до найвищих сержантських посад, мають бойовий досвід та заслуговують на належну оцінку своєї служби.

«Сержантський корпус був і залишається однією з основ Збройних сил України. Саме тому ми й надалі послідовно створюватимемо умови для професійного зростання сержантів, підвищення їхнього авторитету та посилення ролі на всіх рівнях військового управління», – заявив головнокомандувач.