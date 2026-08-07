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Росіяни вдарили по інфраструктурі Одещини: поранено 16-річного хлопця

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Росіяни вдарили по інфраструктурі Одещини: поранено 16-річного хлопця
Росіяни вдарили по інфраструктурі Одещини
фото: ДСНС

Внаслідок обстрілу Ізмаїльського району 16-річного юнака госпіталізували з осколковим пораненням

Увечері 6 серпня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїльського району Одеської області. Унаслідок атаки поранення дістав 16-річний хлопець. Про це пише «Главком» з посиланням на начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

За словами очільника ОВА, підліток отримав осколкове поранення. Його госпіталізували до медичного закладу, де лікарі надають усю необхідну допомогу.

Інших офіційних подробиць щодо наслідків атаки наразі не оприлюднено. Зокрема, влада поки не уточнила, які саме об'єкти цивільної інфраструктури зазнали пошкоджень, а також чи є руйнування або інші постраждалі.

На місцях чергової атаки працюють відповідні служби. Правоохоронці та профільні фахівці документують наслідки російського удару і фіксують пошкодження, завдані цивільній інфраструктурі.

Зазначимо, що Ізмаїльський район регулярно стає ціллю російських ударів безпілотниками через розташування дунайських портів, логістичної та цивільної інфраструктури, які відіграють важливу роль у роботі українського експортного коридору.

Наприклад, 24 липня 2026 року відбулась одна з наймасштабніших атак за останній місяць. Російські дрони вдарили по Ізмаїльському району, пошкодивши приватні та багатоквартирні житлові будинки, підприємство, а в самому Ізмаїлі дрон влучив у дах багатоповерхівки, спричинивши пожежу. За даними районної влади, загиблих і поранених не було. При цьому очевидці повідомляли щонайменше про 12 вибухів під час атаки.

А от 11 липня 2026 року російські безпілотники атакували портову інфраструктуру Ізмаїльського району. Крім цього, в Ізмаїлі були пошкоджені житлові будинки, автомобілі, медичний заклад і дитячий садок. У лікарні вибило близько 60 вікон і дверей, було пошкоджено більшу частину підвісної стелі, однак медичне обладнання залишилося неушкодженим. Постраждалих тоді не було.

Нагадаємо, вдень 31 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі, пошкодивши лікарню, коледж і територію підприємства. Унаслідок атаки постраждали двоє людей, один із яких перебуває у важкому стані.

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Теги: Одеса війна поранення діти

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