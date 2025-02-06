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Bloomberg пояснив, як нездатність РФ відвоювати Курщину впливає на потенційні переговори

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Bloomberg пояснив, як нездатність РФ відвоювати Курщину впливає на потенційні переговори
Журналісти вважають, що перша окупація території РФ з часів Другої світової війни є «особистою невдачею для Путіна»
фото з відкритих джерел

Сили оборони розпочали курську операцію пів року тому

Неспроможність диктатора Володимира Путіна вигнати українську армію з російської території може набути додаткового значення, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на укладенні угоди про припинення війни. Про це повідомляє Bloomberg.  

«У той час, як російські війська продовжують поступово просуватися на полі бою на сході України, Київ зберігає Курську область як козир для потенційного обміну територіями на будь-яких переговорах», – зазначають журналісти.

Агентство наголошує, що перша окупація території РФ з часів Другої світової війни є «особистою невдачею для Путіна». Український наступ в регіон з населенням близько мільйона осіб приголомшив росіян. Близько 150 тис. людей на Курщині покинули свої домівки через бойові дії.

Невдоволення нездатністю держави захистити своїх громадян зростає. Зокрема у січні сотні людей вийшли на мітинги в Курську та скаржилися на те, що чиновники роблять замало для того, аби розмістити переселенців або допомогти їм знайти зниклих безвісти родичів. 

Водночас консультант лондонського аналітичного центру Chatham House Микола Петров наголосив, що у Кремлі розглядають Курську область як «регіональну проблему, а не національну».

Попри те, що Курська операція не зупинила наступ РФ на сході України, Кремль відправив тисячі військових, аби спробувати витіснити українські сили з регіону.  «Це може впливати на Путіна, оскільки Трамп тисне на нього, щоб він «уклав угоду» про припинення війни, і погрожує «великими» новими санкціями, якщо він відмовиться», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, президент Зеленський вважає, що Курська операція відіграватиме значну роль у переговорному процесі. Глава України підкреслив, що ЗСУ впевнено контролюють ситуацію в цьому регіоні та продовжуватимуть утримувати свої позиції.

До слова, від початку Курської операції пройшло шість місяців. За цей час загальні втрати росіян склали близько 40 тис. осіб, з них понад 16 тис. – убитими.

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Теги: Курщина війна путін переговори росія

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