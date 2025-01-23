Сирський заявив про необхідність воєнної цензури в Україні

Сирський підкреслив, що чутливу інформацію про війну розголошувати не можна, однак громадяни мають отримувати актуальну інформацію

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що під час війни необхідна цензура, проте вона не повинна перетворюватися на диктатуру за зразком Північної Кореї. Про це він зауважив в інтервʼю «Радіо Байрактар».

«Я не хочу запровадити таку диктатуру, як у Північній Кореї… Не ми ж перші воюємо у світі — війни відбуваються і склався певний комплекс дій, які треба обов'язково виконувати», – сказав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що цензура у воєнний час регулюється законом України і є вимушеним заходом, який не спрямований на обмеження прав громадян, а забезпечує безпеку.

Як приклад Сирський навів військові операції на Харківщині та Курщині, коли було важливо зберігати в секреті деталі дій ЗСУ. Він підкреслив, що хоча чутливу інформацію розголошувати не можна, громадяни мають отримувати актуальну інформацію про хід війни:

«Треба розповідати про реальний стан, щоб люди розуміли, що війна ось вона тут, поруч із нами. Що люди тут зазнають поранення і, на жаль, бувають убиті. Щоб не було такої різкої різниці між фронтом і тилом».

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що 155 окрема механізована бригада імені Анни Київської поступово набуває визначених бойових спроможностей. Раніше її військовослужбовці самовільно залишали службу та дезертували.