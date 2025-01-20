Північнокорейці страчували українських воїнів, які хотіли здатися в полон – WSJ

Згідно зі знайденими записками, північнокорейські солдати безжально вбивали тих, хто намагався здатися

Військовослужбовці Північної Кореї на Курщині вбивали українських захисників, які хотіли здатися в полон. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Корейське відділення Фонду прав людини допомагало українським спецслужбам аналізувати документи, вилучені в північнокорейських військових. Так, згідно зі знайденими даними північнокорейці бачили загибель своїх товаришів і тому вдавалися до страт українців.

«Наші бійці, які бачили, як падають інші товариші, безжально вбивали тих, хто намагався здатися», – йшлося в записці.

Згідно з даними ЗМІ, солдати Північної Кореї вбили так кількох українських солдатів.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.

Як повідомлялося, українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України.

До слова, уряд Південної Кореї проведе консультації з Україною про повернення північнокорейських військових, які потрапили у полон Збройних сил України.