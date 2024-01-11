Сирський розповів, на яких напрямках окупанти готують наступ

Сирський каже, одним з ключових завдань російських загарбників є блокування Куп'янська

Ворог продовжує наступальні дії на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, проте українські воїни міцно тримають оборонні рубежі та завдають росіянам значних втрат. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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«Окупанти не полишають спроб витіснити наші підрозділи з Куп'янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп'янська», – йдеться в заяві.

За словами Сирського, завдяки діям наших захисників ворог зазнає значних втрат. Попри це, ворог намагається наростити зусилля насамперед за рахунок людського ресурсу.

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На Лиманському напрямку противник проводить наступальні дії з метою витіснити наші війська за річку Чорний Жеребець. Здійснює інтенсивні артилерійські обстріли. Крім того, ворог переміщує з території Російської Федерації в цей район додаткові штурмові роти та проводить підготовку нових штурмових загонів у базових таборах. Також намагається проводити розмінування шляхів висування.

«Серебрянське лісництво продовжує залишатися одним із напрямків зосередження основних зусиль противника. На даному напрямку здійснюються безуспішні спроби атакувати наші позиції за підтримки бронетехніки в напрямках Діброва, Торське та Діброва, Ямпіль», – заявив Сирський.

За словами командувача, спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на Сіверському напрямку. Для цього ворог переміщує підрозділи «Шторм-Z» та здійснює формування штурмових рот.

У районі Бахмута окупанти докладають усіх зусиль для виходу на рубіж каналу Сіверський Донець – Донбас. З півночі Бахмута противник проводить штурмові дії в напрямку Богданівки, із залученням підрозділів «добровольчого корпусу».

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«Намагається створити сприятливі умови для наступу на Часів Яр і відновити втрачене становище в районах каскаду озер на схід від Кліщіївки та Курдюмівки, для чого залучає підрозділи повітряно-десантних військ і мотострілецькі частини зі складу північного флоту», – сказав Сирський.

Генерал Сирський заявив, що попри широкомасштабні наступальні дії ворога, наші воїни на всіх напрямках міцно тримають оборонні рубежі та завдають ворогу значних втрат. За його словами, усі необхідні рішення українські командири приймають вчасно, ставлячи за мету ефективне ураження живої сили противника та збереження життя наших воїнів.

Нагадаємо, полковник запасу, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець заявив, що не бачить підстав стверджувати про підготовку РФ наступу на Харків. На його думку, все відбувається з точністю до навпаки – росіяни посилюють свої угрупування через побоювання наступальних дій ЗСУ.

До слова, російська армія останнім часом в атаках на війні в Україні втрачає набагато більше танків, ніж вона могла б замінити навіть за найоптимістичнішого промислового сценарію. Все це означає, що у росіян можуть закінчитися танки.