Пожежа на підприємстві в Курську

У Курську шестеро поранених та троє загиблих внаслідок атаки БпЛА

У ніч на 9 липня дрони атакували Курщину. Під атакою перебували міста Курськ та Рильськ. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує «Главком».

Як написали моніторингові канали, дрони нібито атакували агропідприємтсво у місті Рильськ. Відповідні кадри поширили в мережі.

За даними Оперативного штабу Курської області, внаслідок атаки БпЛА є загиблі та поранені. Як повідомив в. о губернатора Курської області Олександр Хінштейн, під атакою нібито був міський пляж.

У мережі показали кадри, які лунали на Курщині.

Нагадаємо, у ніч проти 31 травня дрони атакували Курщину. Руйнування та пожежі зафіксовані у Рильську та Льгові.

За його словами, у Рильську, два безпілотники врізались у дві п'ятиповерхівки. На першому поверсі цього будинку загорілась квартира, вогонь перекинувся на сусідні балкони, пожежу ліквідували.

У сусідньому будинку дрон влучив у триповерхову будівлю, там також зайнялась пожежа. У будинках вибиті вікна та пошкоджені фасади. Мешканців евакуювали. Постраждали сім людей.