Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дрони атакували Курщину

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували Курщину
Пожежа на підприємстві в Курську
фото: російські пабліки

У Курську шестеро поранених та троє загиблих внаслідок атаки БпЛА

У ніч на 9 липня дрони атакували Курщину. Під атакою перебували міста Курськ та Рильськ. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує «Главком».

Як написали моніторингові канали, дрони нібито атакували агропідприємтсво у місті Рильськ. Відповідні кадри поширили в мережі.

Дрони атакували Курщину фото 1
Дрони атакували Курщину фото 2

За даними Оперативного штабу Курської області, внаслідок атаки БпЛА є загиблі та поранені. Як повідомив в. о губернатора Курської області Олександр Хінштейн, під атакою нібито був міський пляж.

У мережі показали кадри, які лунали на Курщині. 

Нагадаємо, у ніч проти 31 травня дрони атакували Курщину. Руйнування та пожежі зафіксовані у Рильську та Льгові. 

За його словами, у Рильську, два безпілотники врізались у дві п'ятиповерхівки. На першому поверсі цього будинку загорілась квартира, вогонь перекинувся на сусідні балкони, пожежу ліквідували.

У сусідньому будинку дрон влучив у триповерхову будівлю, там також зайнялась пожежа. У будинках вибиті вікна та пошкоджені фасади. Мешканців евакуювали. Постраждали сім людей.

Читайте також:

Теги: Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Курщині гучно
Безпілотники атакували Льгов у Курській області
21 червня, 03:01
Росія намагається втягнути у війну Лаос
Путін намагається втягнути Лаос у війну проти України
5 липня, 11:06
Зеленський пояснив, завдяки чому вдалося зупинити просування росіян на Сумщині
Зеленський пояснив, завдяки чому вдалося зупинити просування росіян на Сумщині
14 червня, 13:33
Втрати становлять понад половину від приблизно 11 тисяч військовослужбовців КНДР, розгорнутих у Курській області Росії
Британська розвідка назвала втрати КНДР на Курщині
15 червня, 21:42
КНДР відправляє на Курщину 6 тис. саперів та будівельників
КНДР відправляє на Курщину 6 тис. саперів та будівельників
17 червня, 16:40
Українські підрозділи просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши росіян далі від Сум
Контрнаступ на Сумщині. Генштаб підтвердив звільнення Андріївки
30 червня, 15:32

Суспільство

Дрони атакували Курщину
Дрони атакували Курщину
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Зниклу в Італії студентку з України знайшли повішеною
Зниклу в Італії студентку з України знайшли повішеною
У Карпатах під час відпочинку отруїлись 12 туристів
У Карпатах під час відпочинку отруїлись 12 туристів
Збільшилась кількість пунктів пропуску, через які з України можуть виїхати автобуси
Збільшилась кількість пунктів пропуску, через які з України можуть виїхати автобуси
З чого складається російський дрон «Гербера». Шокуючі докази того, як Китай убиває українців
З чого складається російський дрон «Гербера». Шокуючі докази того, як Китай убиває українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2025
59K
Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
25K
Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні
22K
Сварка у Макронів: перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака
15K
У Києві оголошено повітряну тривогу

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Вчора, 22:51
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Вчора, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 липня, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua