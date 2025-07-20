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Зеленський і Сирський обговорили далекобійні удари: російська логістика має відчутно страждати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський і Сирський обговорили далекобійні удари: російська логістика має відчутно страждати
Сирський доповів щодо далекобійних ударів, зокрема частоти та ефективності дипстрайків
фото: Офіс президента

Президент та головком обговорили ситуацію у прикордонних районах Сумщини

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Як інформує «Главком», про це глава держави повідомив у Telegram. За словами президента, ворог не змінює тактику та намагається захоплювати позиції малими групами.

«Наші сили продовжують знищення російських диверсійних груп на Покровському та інших напрямках. Тактика ворога залишається старою: він намагається за рахунок малих груп захоплювати нові позиції. Українські підрозділи застосовують усі необхідні засоби, щоб виявляти та знешкоджувати таку активність окупанта», – сказав Зеленський.

Крім того, президент та головком обговорили ситуацію у прикордонних районах Сумщини.

«Вдячний усім залученим підрозділам за повне виконання поставлених завдань. Особливо відзначу 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду за дії саме на Покровському напрямку, а за оборону Сумщини – 225-й окремий штурмовий полк та 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду. Дякую, воїни!», – зауважив президент.

Сирський доповів і щодо далекобійних ударів, зокрема частоти та ефективності дипстрайків.

«Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни. Також Головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовують цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів. Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді під час виступу на міжнародній конференції Landeuro у німецькому Вісбадені заявив, що підстав для швидкого завершення бойових дій в Україні наразі немає. 

Також німецький генерал, голова ситуаційного центру з питань України в Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг стверджує, що російські терористи планують запускати по Україні одночасно до 2000 дронів.

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Теги: фінансування Володимир Зеленський ворог Олександр Сирський

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