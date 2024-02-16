ЗСУ відійшли з позицій в Авдіївці

Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки

Сьогодні, 16 лютого, Сили оборони ухвалили рішення відійти із позиції «Зеніт» на околиці Авдіївки. Про це заявив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення рішення відійти з позиції «Зеніт» на південно-східний околиці Авдіївки. Ми тримати цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога»,– заявив він.

За його словами, рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції. Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів» , – зазначив Тарнавський.

Раніше BBC із посиланням на українські та російські джерела повідомило, що підрозділи ЗСУ поступово виходять з більшої частини Авдіївки, після того, як росіяни цього тижня перерізали головний шлях постачання міста. Деякі українські воїни опинилися в оточенні.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що російські окупаційні війська виконують тактичний розворот через Авдіївку, що може створити умови, які змусять Сили оборони залишити свої позиції в населеному пункті.