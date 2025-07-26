Ювілей Сирського. Берлінська розповіла, яким словом назвав Залужний свого наступника

26 липня головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському виповнюється 60 років

Сьогодні, 26 липня, Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському виповнюється 60 років. З нагоди ювілею, волонтерка, керівниця проєкту технологічного посилення Сил оборони України Victory Drones Марія Берлінська поділилася своїми враженнями та відгуками військових про генерала, а також розкрила, як його свого часу охарактеризував Валерій Залужний. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Генерал-війна»: Сирському – 60».

За словами Марії Берлінської, військові неодноразово відгукувалися про Сирського як про жорсткого, строгого генерала, який вміє приймати непопулярні рішення.

«Іноді ставить на посади тих, хто до нього лояльний, а не тих, хто професійніший. Іноді опирається на особисте гарне ставлення до певних командирів, що не завжди приносить успіх – іноді призводить до зворотного», – розповіла Марія Берлінська.

За її словами, водночас, Сирський глибоко вникає в ситуацію на кожній ділянці фронту і не боїться особисто їздити на передову, навіть на дуже гарячі ділянки. «Військовий до мозку кісток, генерал-війна. Спить по кілька годин на добу і живе війною», – підкреслила Марія Берлінська.

Марія Берлінська також розкрила цікавий факт: кілька років тому, на її питання щодо Сирського, тодішній головнокомандувач Валерій Залужний відповів одним словом – «професіонал».

Нагадаємо, стабілізація ситуації на Сумщині – це результати роботи головкома ЗСУ Олександра Сирського, Генерального штабу, управління військ «Курськ» і всіх підрозділів, які входять до нього. Успіху вдалося досягти завдяки правильним пропозиціям, оцінкам та рішенням.

Таку думку висловив бригадний генерал, командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол в коментарі «Главкому».

Як наголосив військовий, важлива професійна особливість головнокомандувача – це правильне вирахування напрямку для наступу, всіх нюансів. «Хід операцій, які він задумує, генерал Сирський розбирає до найменшої деталі, вони передбачають гнучкість і певну автономність командирів підрозділів. Я знаю, бо був одним з дуже вузького кола тих, з ким він першими поділився задумом Курської операції», – пояснив він.

До слова, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що головнокомандувач ЗСУ Олександри Сирський є досвідченим воєначальником. Зокрема, він неодноразово брав на себе відповідальність у найскладніші моменти та з честю виконував свій обов'язок.