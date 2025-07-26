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Ювілей Сирського. Берлінська розповіла, яким словом назвав Залужний свого наступника

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Ювілей Сирського. Берлінська розповіла, яким словом назвав Залужний свого наступника
Берлінська: Сирський веде спартанський спосіб життя
Фото: Фейсбук Генерального штабу ЗСУ

26 липня головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському виповнюється 60 років

Сьогодні, 26 липня, Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському виповнюється 60 років. З нагоди ювілею, волонтерка, керівниця проєкту технологічного посилення Сил оборони України Victory Drones Марія Берлінська поділилася своїми враженнями та відгуками військових про генерала, а також розкрила, як його свого часу охарактеризував Валерій Залужний. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Генерал-війна»: Сирському – 60».

За словами Марії Берлінської, військові неодноразово відгукувалися про Сирського як про жорсткого, строгого генерала, який вміє приймати непопулярні рішення.

«Іноді ставить на посади тих, хто до нього лояльний, а не тих, хто професійніший. Іноді опирається на особисте гарне ставлення до певних командирів, що не завжди приносить успіх – іноді призводить до зворотного», – розповіла Марія Берлінська.

За її словами, водночас, Сирський глибоко вникає в ситуацію на кожній ділянці фронту і не боїться особисто їздити на передову, навіть на дуже гарячі ділянки. «Військовий до мозку кісток, генерал-війна. Спить по кілька годин на добу і живе війною», – підкреслила Марія Берлінська.

Марія Берлінська також розкрила цікавий факт: кілька років тому, на її питання щодо Сирського, тодішній головнокомандувач Валерій Залужний відповів одним словом – «професіонал».

Нагадаємо, стабілізація ситуації на Сумщині – це результати роботи головкома ЗСУ Олександра Сирського, Генерального штабу, управління військ «Курськ» і всіх підрозділів, які входять до нього. Успіху вдалося досягти завдяки правильним пропозиціям, оцінкам та рішенням.

Таку думку висловив бригадний генерал, командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол в коментарі «Главкому».

Як наголосив військовий, важлива професійна особливість головнокомандувача – це правильне вирахування напрямку для наступу, всіх нюансів. «Хід операцій, які він задумує, генерал Сирський розбирає до найменшої деталі, вони передбачають гнучкість і певну автономність командирів підрозділів. Я знаю, бо був одним з дуже вузького кола тих, з ким він першими поділився задумом Курської операції», – пояснив він.

До слова, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що головнокомандувач ЗСУ Олександри Сирський є досвідченим воєначальником. Зокрема, він неодноразово брав на себе відповідальність у найскладніші моменти та з честю виконував свій обов'язок. 

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Теги: Олександр Сирський Марія Берлінська Валерій Залужний

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