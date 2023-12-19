Підсумкова конференція Зеленського, відставка заступника глави Нацполіції. Головне за 19 грудня

Зеленський провів пресконференцію із представниками медіа, де підбив підсумки 2023 року

Зеленський провів підсумкову пресконференцію, заступник глави Нацполіції після скандалу подав у відставку, Міноборони вперше закупить позашляховики для ЗСУ. «Главком» склав добірку новин 19 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Міноборони вперше закупить позашляховики для ЗСУ

Державне підприємство «Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони оголосило тендер на закупівлю позашляховиків для Збройних сил України. Загалом придбають 1016 автівок. Вони мають бути повнопривідними, з вантажністю не менше 800 кг та кліренсом не менше 180 міліметрів.

Як повідомили в Міністерстві оборони України, таку масову закупівлю позашляховиків держава проводить вперше.

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Зеленський провів підсумкову пресконференцію

Президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію із представниками медіа, де підбив підсумки 2023 року. Зокрема, президент Зеленський розповів про мобілізацію в Україні, пояснив, чи будуть вибори, прокоментував запитання про розпуск парламенту, дав відповідь по гарантіях безпеки для України та формулі миру тощо.

Заступник глави Нацполіції після скандалу подав у відставку

Заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек, після розслідування «Главкома» про те, що він під час відсторонення від посади отримував зарплату, написав рапорт про звільнення.

«Я прийняв рішення написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК», – сказав Тишлек у коментарі «РБК-Україна».

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що рапорт про звільнення Тишлека прийнято.

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В Україні з’явилися одразу дві потужні свердловини

«Укргазвидобування» запустило дві свердловини із сумарним добовим дебетом понад 200 тис. кубометрів газу на добу. Про це повідомляє «Група Нафтогаз».

Зазначається, що перша свердловина була пробурена ще у 1975 році, але з часом перейшла до бездіючого фонду через технічні ускладнення. Щоб відновити роботу свердловини, фахівці Укргазвидобування вирішили пробурити бічний стовбур та провести кілька стадій гідророзриву пласта. Це забезпечило додаткових понад 100 тис. кубометрів «блакитного палива» для країни.

Друга оціночно-експлуатаційна свердловина також дає понад 100 тис. кубометрів газу. Зазначається, що такий результат «Укргазвидобування» отримало завдяки вдалому вибору місця буріння, а також проведенню чотирьох стадій гідророзриву пласта.

«Слуга народу» виключила з Київської облради поплічників Дубінського

Партія «Слуга народу» виключила із фракції в Київській обласній раді поплічників нардепа Олександра Дубінського. Йдеться про Дениса Дьоміна, Станіслава Семергея, Володимира Тимофійчука, Марію Кисельову, Дениса Січевого. Процедура імперативного мандату була застосована вперше.

Зокрема, вищеперелічені депутати без відома «Слуги народу» 16 грудня провели засідання, де затвердили нове положення про фракцію, фактично намагаючись узурпувати владу в інтересах Дубінського.