ЗСУ розгромили окупантів «Атакамсами» та довічна перевірка чиновників. Головне за 17 жовтня

Збройні сили України сьогодні вдарили ракетами Atacms по російських окупантах

Україна вперше використала ракети Atacms, ЗСУ завдали ударів по аеродромах окупантів, Рада проголосувала за пожиттєвий статус та перевірки політично значущих осіб. «Главком» зібрав у добірку новини 17 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Україна вперше використала ракети Atacms

Збройні сили України сьогодні вдарили ракетами Atacms по російських окупантах. Це перший випадок, коли ці ракети були використані під час війни в Україні. Зазначається, що Atacms підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.

До слова, президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування Збройними силами України далекобійних ракет Atacms.

Будь ласка, читайте текст після реклами

ЗСУ завдали ударів по аеродромах окупантів біля Луганська й Бердянська

У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали успішних ударів по аеродромах російських військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська. У результаті спецоперації Dragonfly, яку провели українські захисники, з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів та багато іншого.

Рада проголосувала за пожиттєвий статус та перевірки політично значущих осіб

На засіданні 17 жовтня Верховна Рада України затвердила в другому читанні законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP, тобто політично значущих осіб.

Як зазначається, за відповідне рішення проголосували 276 депутатів. Концептуальною зміною в законодавство є те, що замість трьох років після звільнення з посади, топ-посадовці матимуть довічний статус РЕР. При цьому законопроектом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

Україна отримала всі обіцяні танки Abrams від США

Україна отримала 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва, які обіцяв передати військовим президент США Джо Байден. Про це заявив представник армії США у Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл виданню «Голос Америки».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Однак О'Доннелл зауважив, що для, щоб Abrams потрапили безпосередньо на поле бою необхідно певний час. За його словами, «українським військам слід переконатися, що мають необхідні елементи підтримки, і визначитися, коли і де використовувати танки для досягнення максимального ефекту проти російських військ».

Вибори у Польщі: стали відомі результати підрахунку усіх голосів

Польща завершила підрахунок усіх голосів на парламентських виборах, перше місце зайняла правляча партія «Право і справедливість». Про це стало відомо із результатів голосування на виборах.

Відповідно до результатів виборів:

керівна партія «Право і справедливість» набрала 35,38% голосів

опозиційна «Громадянська коаліція» – 30,70%,

далі – «Третій шлях» (14,40%),

«Лівиця» (8.61%) і крайня права і антиукраїнська «Конфедерація» (7,16%).

Таким чином, «Громадянська коаліція», «Третій шлях» і «Лівиця» отримують шанс сформувати уряд.